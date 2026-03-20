La intensa agenda de Atlético de Rafaela: dos viajes a Buenos Aires y el debut en Copa Argentina

Atlético de Rafaela enfoca toda su atención en una agenda exigente que marcará su rumbo en la Zona B de la Primera Nacional.
El compromiso ante el Chacarita este domingo será el inicio de una exigente hoja de ruta. Tras este encuentro, Atlético volverá a viajar al territorio bonaerense para enfrentar a Defensores de Belgrano el lunes 30 de marzo.
Atlético de Rafaela enfoca toda su atención en una agenda exigente que marcará su rumbo en la Zona B de la Primera Nacional.
El equipo dirigido por Iván Juárez buscará ratificar su buen momento este domingo desde las 16:00, cuando visite a Chacarita Juniors en el estadio de Villa Maipú, con arbitraje de Juan Pafundi.
La principal incógnita pasa por el sector izquierdo del mediocampo. Agustín Obando arrastra molestias tras el último partido y será evaluado hasta último momento. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Francisco Nouet, quien dejó buenas sensaciones en su última presentación.
En ofensiva, el entrenador analiza la inclusión desde el arranque de Ciro Leineker, ya recuperado de su lesión. El delantero pelea por un lugar junto a Martiniano Moreno o Lucas Albertengo, en un ataque que podría presentar variantes.
El probable equipo tendría a Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Matías Pardo, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli y Obando o Nouet; Moreno, Albertengo o Leineker.
El compromiso ante el “Funebrero” será apenas el inicio de una exigente hoja de ruta. Tras este encuentro, Atlético volverá a viajar a Buenos Aires para enfrentar a Defensores de Belgrano el lunes 30 de marzo.
En medio de esos dos compromisos, la Crema tendrá uno de los desafíos más esperados: su debut en la Copa Argentina frente a Belgrano. El partido se disputará el viernes 27 de marzo a las 19:00 en el estadio Único La Pedrera, en San Luis, con arbitraje de Jorge Baliño.Para ese encuentro, el cuerpo técnico evalúa rotaciones y una formación alternativa, teniendo en cuenta el desgaste físico y la importancia de los compromisos consecutivos.
Con una base que viene de rendir en Alberdi, Atlético de Rafaela buscará trasladar esa solidez al terreno visitante. En una categoría larga y competitiva, sumar fuera de casa puede marcar la diferencia en la pelea por los puestos de protagonismo.