La UEFA Champions League iniciará este martes la segunda fecha de su calendario con una jornada de nueve partidos y la presencia de varios de los principales candidatos al título. La programación incluirá cruces destacados como Atlético de Madrid-Manchester United, Inter-Brujas y Galatasaray-Barcelona, además de las presentaciones de Bayern Múnich y Arsenal.
Atlético de Madrid-Manchester United y Barcelona-Galatasaray, los destacados de la jornada de Champions
La segunda fecha de la Champions League comenzará este martes con nueve encuentros, entre ellos los cruces entre Atlético de Madrid y Manchester United, Inter y Brujas, y Galatasaray y Barcelona. La actividad continuará el miércoles con otros nueve partidos, incluido el choque entre Manchester City y Paris Saint-Germain.
La actividad comenzará a las 13.45, con dos encuentros: Sabah, de Azerbaiyán, recibirá a Slavia Praga, de República Checa, mientras que Lens se enfrentará con Sporting Lisboa en Francia.
A partir de las 16, se disputarán en simultáneo los otros siete partidos de la jornada. Uno de los principales atractivos será el duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United. El conjunto español, dirigido por Diego Simeone y con presencia de futbolistas argentinos, afrontará un compromiso exigente ante el equipo inglés.
También se destaca la presentación del Inter, que jugará como local frente al Brujas de Bélgica. El conjunto italiano tiene como capitán al delantero argentino Lautaro Martínez y buscará sumar un resultado positivo en el certamen continental.
Bayern Múnich, Barcelona y Arsenal, ante nuevos desafíos
Entre los equipos que buscarán afirmarse en esta segunda jornada aparecen Bayern Múnich, Barcelona y Arsenal, tres protagonistas habituales del fútbol europeo.
El conjunto alemán visitará al Viking de Noruega, mientras que el Barcelona se medirá con el Galatasaray en Turquía. Por su parte, Arsenal recibirá al Lille de Francia, en otro de los encuentros programados para las 16.
La fecha también tendrá los cruces entre Villarreal y Napoli, y Leipzig frente al PSV Eindhoven, que completarán la actividad del martes.
El cronograma completo de la segunda fecha
La segunda jornada de la Champions League se extenderá hasta el miércoles 14 de octubre, cuando se disputarán otros nueve encuentros. Entre ellos sobresalen Manchester City-Paris Saint-Germain y Roma-Real Madrid, dos cruces que concentrarán buena parte de la atención.
Martes 13 de octubre
13.45: Sabah vs. Slavia Praga.
13.45: Lens vs. Sporting Lisboa.
16.00: Villarreal vs. Napoli.
16.00: Viking vs. Bayern Múnich.
16.00: Atlético de Madrid vs. Manchester United.
16.00: Inter vs. Brujas.
16.00: Leipzig vs. PSV Eindhoven.
16.00: Galatasaray vs. Barcelona.
16.00: Arsenal vs. Lille.
Miércoles 14 de octubre
13.45: LASK vs. Liverpool.
13.45: Feyenoord vs. Como.
16.00: Slovan Bratislava vs. Stuttgart.
16.00: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund.
16.00: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas.
16.00: Manchester City vs. Paris Saint-Germain.
16.00: Roma vs. Real Madrid.
16.00: Betis vs. Porto.
16.00: Aston Villa vs. Fenerbahçe.
Con 18 partidos distribuidos en dos jornadas, la Champions League ofrecerá una agenda intensa, con equipos que buscarán sumar puntos importantes para encaminar su clasificación a la siguiente instancia.