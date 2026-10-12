Fútbol internacional

Atlético de Madrid-Manchester United y Barcelona-Galatasaray, los destacados de la jornada de Champions

La segunda fecha de la Champions League comenzará este martes con nueve encuentros, entre ellos los cruces entre Atlético de Madrid y Manchester United, Inter y Brujas, y Galatasaray y Barcelona. La actividad continuará el miércoles con otros nueve partidos, incluido el choque entre Manchester City y Paris Saint-Germain.