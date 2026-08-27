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Contundente mensaje

Atlético de Madrid ratificó que no negociará con Barcelona por el pase de Julián Álvarez

El club español respondió al interés de la institución catalana y fijó una postura firme frente a una eventual transferencia del delantero argentino durante el próximo mercado de pases.

Atlético de Madrid fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez.Atlético de Madrid fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez.
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Atlético de Madrid volvió a pronunciarse sobre el futuro de Julián Álvarez y ratificó que no negociará con Barcelona por el delantero argentino. El Consejo de Administración de la institución respaldó por unanimidad esta decisión.

A través de un comunicado oficial, el club español aseguró que mantiene una postura abierta al mercado de pases, aunque aclaró que cualquier operación debe desarrollarse bajo determinadas condiciones.

Mirá tambiénJulián Álvarez, en la mira del Arsenal: qué tiene que pasar para que avancen

El fuerte comunicado

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”, señaló la institución.

Sin embargo, el club madrileño cuestionó la postura de Barcelona y afirmó: “Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos”.

Julián Álvarez quedó en el centro de la disputa entre ambos clubes.Julián Álvarez quedó en el centro de la disputa entre ambos clubes.

De esta manera, Atlético dejó en claro que no considera dadas las condiciones necesarias para avanzar en una negociación con el conjunto catalán.

La institución fue contundente al referirse específicamente a una posible transferencia del atacante argentino. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, expresó el Consejo de Administración.

Así, Atlético ratificó que no se sentará a negociar con Barcelona por el futbolista, pese al interés expresado públicamente por el presidente Joan Laporta.

El mensaje para el delantero

En su comunicado, Atlético también se refirió directamente al delantero argentino y manifestó su confianza en que entenderá la determinación adoptada.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez REUTERS/Thomas PeterAtlético ratificó su postura sobre una posible salida del argentino.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, sostuvo.

Además, la institución destacó el aporte de Álvarez desde su llegada y recordó sus actuaciones durante las dos temporadas en las que defendió la camiseta rojiblanca.

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