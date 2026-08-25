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Julián Álvarez, en la mira del Arsenal: qué tiene que pasar para que avancen

El delantero argentino atraviesa un momento de incertidumbre en el conjunto español tras ser silvado por la gente en el último encuentro, mientras el club inglés analiza la posibilidad de presentar una propuesta y aguarda una señal del futbolista.

Atlético de Madrid fijó una elevada cifra para negociar la salida del atacante.Atlético de Madrid fijó una elevada cifra para negociar la salida del atacante.
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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid continúa sin una definición y el Arsenal aparece como uno de los clubes que sigue de cerca al delantero argentino. Según informó Fabrizio Romano, el conjunto inglés considera que podría alcanzar un acuerdo con la institución española por el monto del traspaso.

Sin embargo, el club londinense todavía no realizará una propuesta formal. Antes de avanzar, necesita conocer la postura del futbolista y saber si está dispuesto a evaluar una posible llegada a la Premier League.

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La decisión que espera el Arsenal

El equipo inglés analiza el escenario con atención, pero la postura de Álvarez será determinante para cualquier movimiento. “La postura de Julián será el factor clave”, señaló Fabrizio Romano al describir la situación actual del atacante argentino.

Por el momento, el Arsenal no avanzará con una oferta hasta conocer si el delantero está dispuesto a abrir la puerta a una transferencia.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez REUTERS/Thomas PeterLa decisión de Julián Álvarez será clave para definir su próximo destino.

Barcelona, la prioridad del delantero

Mientras el interés del conjunto inglés se mantiene, Álvarez tendría al Barcelona como su primera opción para continuar su carrera.

El club catalán también mantiene interés en el argentino y buscaría incorporarlo para reforzar su ataque. De esta manera, la decisión del futbolista será central para definir cuál de las alternativas puede avanzar.

Cuánto pretende recibir Atlético de Madrid

En paralelo, el Atlético de Madrid ya estableció una cifra para negociar la salida del delantero. Según informó The Athletic, el club estaría dispuesto a escuchar propuestas por 128 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros.

La institución española, además, mantiene una postura firme frente a una posible transferencia al Barcelona: no quiere desprenderse del delantero para reforzar a un rival directo de LaLiga.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez REUTERS/Thomas PeterJulián Álvarez atraviesa un momento de incertidumbre en el Atlético de Madrid.

En ese contexto, una propuesta proveniente de la Premier League podría convertirse en una alternativa si Álvarez decide evaluar esa posibilidad.

Cuándo termina el mercado de pases en Europa

Las principales ligas europeas atraviesan los últimos días de sus respectivos mercados de transferencias. Bundesliga y Ligue 1 serán las primeras en cerrar sus ventanas, mientras que Premier League, LaLiga y Serie A tendrán plazo hasta el martes 1 de septiembre.

Estos son los horarios de cierre, expresados en hora argentina:

  • Bundesliga: lunes 31 de agosto, 15:00.
  • Ligue 1: lunes 31 de agosto, 15:00.
  • Premier League: martes 1 de septiembre, 18:00.
  • LaLiga: martes 1 de septiembre, 18:59.
  • Serie A: martes 1 de septiembre, 15:00.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la decisión de Álvarez será determinante para conocer si Arsenal formaliza su interés, si Barcelona mantiene la posibilidad de incorporarlo o si finalmente continúa en el Atlético de Madrid.

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