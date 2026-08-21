La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo de tensión. Mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro y el delantero argentino mantiene su intención de dejar el club, algunos hinchas expresaron públicamente su malestar con mensajes colocados en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.
Aparecieron carteles contra Julián Álvarez en el predio donde entrena el Atlético de Madrid
Una parte de los hinchas manifestó su descontento con el delantero argentino mediante contundentes mensajes, mientras crece la incertidumbre sobre su futuro en el club.
Uno de los carteles llevaba una frase contundente: “Julián fuera”. También aparecieron imágenes en las que el número 19, dorsal utilizado por el atacante, figuraba tachado. Las manifestaciones reflejan el clima de descontento que se generó alrededor del futbolista después de que trascendiera su deseo de buscar una salida, con Barcelona como destino pretendido.
El conflicto por la salida del delantero
La situación deportiva de Álvarez quedó atravesada por las versiones sobre su futuro. El argentino expresó su intención de abandonar el Atlético y espera una posibilidad que le permita continuar su carrera en Barcelona.
En paralelo, el club madrileño mantiene una postura contraria a negociar con el conjunto catalán. La situación se volvió todavía más compleja luego de que el delantero quedara fuera de la convocatoria para el debut de LaLiga ante Málaga. Simeone explicó entonces que el jugador todavía no se encontraba en las condiciones necesarias para competir después de su regreso a los entrenamientos.
El Atlético se impuso 2-0 ante Málaga con goles de Lee Kang-in y Álex Baena, pero la ausencia de Álvarez quedó inevitablemente vinculada al contexto que atraviesa el equipo.
Los mensajes
La tensión también se trasladó al exterior de las instalaciones del club. Allí aparecieron carteles con mensajes dirigidos directamente al delantero argentino, entre ellos “Julián fuera” y representaciones de su camiseta número 19 tachada.
El malestar de una parte de la afición ya se había hecho visible durante el estreno liguero. En el Metropolitano se escucharon insultos provenientes de un sector reducido de los hinchas, mientras que otros sectores de la tribuna no acompañaron esas expresiones.
La situación se produce mientras el mercado de pases continúa abierto y Barcelona sigue interesado en el delantero. La incertidumbre sobre una eventual transferencia mantiene al atacante en el centro de la escena del Atlético.
La respuesta de Diego Simeone
Después de la victoria ante Málaga, Diego Simeone fue consultado por los cánticos contra Álvarez. El periodista le planteó que una parte de la afición había insultado al delantero y le pidió su opinión sobre lo ocurrido.
La respuesta del entrenador fue breve: “Muy respetuoso con nuestra gente”.
La frase generó repercusión porque Simeone no realizó una defensa pública del futbolista en esa respuesta. Algunos seguidores interpretaron sus palabras como un respaldo a la postura de los hinchas, mientras que otros las entendieron como una manera de evitar profundizar el conflicto con la afición.
Lo concreto es que el entrenador había manifestado anteriormente su intención de cuidar tanto a la persona como al jugador en medio de la situación. Antes del debut liguero, además, había explicado que Álvarez necesitaba más entrenamientos para recuperar su condición competitiva.
Mientras tanto, el futuro del delantero continúa sin una definición. Barcelona mantiene su interés y el Atlético enfrenta el desafío de resolver la situación de uno de sus principales futbolistas en un contexto marcado por el descontento de parte de la afición.