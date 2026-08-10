Julián Álvarez elevó la tensión con Atlético de Madrid y estaría dispuesto a plantarse para intentar concretar su salida rumbo al Barcelona. El delantero se reincorporó este lunes a la disciplina del club y cumplió con los estudios médicos previstos tras sus vacaciones.
Julián Álvarez se plantaría ante Atlético de Madrid para forzar su salida al Barcelona
El delantero argentino comunicó que pretende marcharse y esperaba hablar con Simeone este lunes. El técnico no estaba en Madrid y la tensión escaló antes de su regreso a las prácticas.
Según informó Mundo Deportivo, el argentino transmitió a personas presentes en el club un mensaje contundente: “No contéis conmigo”. El atacante pretende reunirse con Diego Simeone para explicarle personalmente su intención de abandonar el equipo.
La charla que no pudo tener con Simeone
Álvarez esperaba conversar este lunes con el entrenador para pedirle que facilite su salida. Sin embargo, Simeone no se encontraba en la ciudad deportiva y aprovechó los días libres posteriores a la gira del Atlético por Corea del Sur para viajar a Ibiza.
Tampoco estaba disponible Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club y otro de los interlocutores a los que el delantero pretendía trasladar su posición. Mundo Deportivo asegura que esa situación aumentó el malestar del argentino.
El encuentro entre el futbolista y Simeone podría producirse recién el miércoles, cuando está prevista la reincorporación del entrenador y la reunión del grupo completo en la preparación para el inicio de LaLiga.
“No cuenten conmigo”
De acuerdo con la información publicada en España, Julián comunicó que no quiere continuar en el Atlético durante la próxima temporada y que está dispuesto a endurecer su postura para conseguir el traspaso.
La intención de “plantarse” comenzaría a tomar forma desde el miércoles, coincidiendo con el regreso de Simeone a los entrenamientos. Por el momento, no está confirmado oficialmente que el delantero vaya a ausentarse de las prácticas.
Horas antes, Álvarez mantuvo una reunión de más de dos horas con sus representantes. Allí habría ratificado que su prioridad es incorporarse al Barcelona durante este mercado de pases.
Atlético no quiere negociarlo
La postura institucional del club madrileño continúa siendo opuesta a una transferencia. Miguel Ángel Gil Marín había asegurado semanas atrás que Atlético no aceptaría ofertas de 100, 150 ni 200 millones de euros por el atacante.
El delantero tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Atlético sostiene que no abrirá negociaciones con Barcelona y espera que el jugador vuelva a integrarse con normalidad al plantel.
Simeone también manifestó públicamente que cuenta con el argentino para la próxima temporada. El cuerpo técnico proyectaba tenerlo disponible para el debut liguero del 19 de agosto frente a Málaga.
Barcelona sigue atento
El conjunto catalán mantiene a Julián entre sus objetivos para reforzar el ataque y sigue de cerca el conflicto, aunque desde Barcelona no pretenden pedirle públicamente al jugador que adopte medidas disciplinarias para conseguir su salida.
El argentino considera, según la información publicada por Mundo Deportivo, que existía desde febrero un compromiso del Atlético para escuchar ofertas durante este mercado. Su entorno sostiene que esa promesa todavía no fue cumplida.
La próxima instancia quedará marcada por el encuentro con Simeone previsto para el miércoles y por la respuesta del Atlético ante la decisión del delantero de insistir con su salida.