Mantuvo la distancia con Ferro y Morón

Premio a la insistencia: Colón no mejoró, pero le ganó un partido clave a San Telmo en el inicio del ciclo Delfino

Con gol de Lago a los 33 del complemento y tras un polémico penal sancionado por Robledo, el sabalero se sacó de encima al duro San Telmo y volvió a festejar luego de 3 presentaciones. El equipo mostró los mismos defectos que en la era Medrán, pero terminó festejando a lo grande tres puntos que pueden ser fundamentales en la recta final de la temporada. El próximo sábado volverá a jugar de local ante Patronato en el interzonal.