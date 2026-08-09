Racing no pudo aguantar la diferencia numérica, sufrió durante gran parte del segundo tiempo y cayó por 2-1 con Argentinos Juniors, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
Argentinos Juniors venció a Racing por 2-1 por el Torneo Clausura 2026
La “Academia” tuvo que aguantar desde los 20 minutos con un jugador menos, por la expulsión del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, de codazo vehemente en la disputa de una pelota.
Para el conjunto que hace de local en el estadio Diego Armando Maradona convirtieron el delantero Tomás Molina y el enganche Hernán López Muñoz, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el defensor Ezequiel Cannavo.
Además, la “Academia” tuvo que aguantar desde los 20 minutos con un jugador menos, por la expulsión del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, de codazo vehemente en la disputa de una pelota.
La caída deja al conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda en el duodécimo lugar de la zona B, con cuatro puntos, mientras que el “Bicho” se mantiene como el único equipo del campeonato con puntaje perfecto, al haber alcanzado las 12 unidades.
En la próxima fecha, el equipo de Avellaneda recibirá a Banfield, el viernes 14 de agosto desde las 20:30, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez intentará ampliar a cinco su racha de victorias en su visita al golpeado River, el domingo 16 a partir de las 18:00.
El primer tenue acercamiento fue de Racing, a los seis minutos, con un derechazo lejano del volante Matko Miljevic, que se fue bajo y ancho por el segundo palo.
Argentinos Juniors abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, tras un gran remate desde afuera del área del mediocampista Kevin Gutiérrez, que impactó en el travesaño y le quedó al delantero Tomás Molina, autor del 1-0.
En 15 minutos, el carrilero izquierdo Ignacio Rodríguez quiso sorprender con un remate desde el costado izquierdo del área, que se cerró cerca del travesaño y requirió de una buena intervención del arquero Brayan Cortés.
A los 20 minutos, y luego de una revisión en el VAR, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez vio la tarjeta roja luego de un duro e intencional golpe con el codo en el rostro del mediocampista Kevin Gutiérrez, en medio de la disputa de una pelota.
Siete minutos después Racing pudo igualar, cuando un excelente pase en cortada del delantero Lautaro Díaz habilitó la trepada de Ezequiel Cannavo, que definió entre las piernas de Cortés para el empate.
A los 31 minutos, una buena jugada asociativa terminó con un remate de tijera del atacante Gastón Verón, que no pudo darle dirección a un disparo que quedó en manos del guardameta Facundo Cambeses.
Segundo tiempo
Ya en el complemento, a los dos minutos, un tiro libre al borde del área fue ejecutado por Miljevic, que buscó el segundo palo con un remate bajo, que agarró efecto por fuera de la barrera, pero Cortés estuvo atento para poder despejarlo.
Cinco minutos después se acercó el local, mediante un disparo lejano del talentoso enganche Hernán López Muñoz, que Cambeses pudo desactivar con un manotazo alto sobre su poste derecho.
A los 10 minutos, el mediocampista Alan Lescano recibió por derecha y buscó meter un zurdazo con efecto al segundo palo, aunque no pudo ajustar la pelota contra el palo y Cambeses alcanzó a despejarla.
Racing se salvó de milagro tres veces consecutivas, a los 16 minutos: luego de que Lescano no pueda definir dentro del área chica, el defensor Franco Vázquez sacó un remate rápido que fue bloqueado y, pocos segundos después, un cabezazo desde la misma zona del volante Nicolás Oroz fue despejado por Cannavo sobre la línea de gol.
Argentinos Juniors pudo volver a ponerse en ventaja a los 31 minutos del segundo tiempo, con un buen remate con la cara externa del pie zurdo de López Muñoz, que entró por el poste derecho del guardameta visitante.
Solo un minuto después, Lautaro Díaz quedó mano a mano con Cortés, en el lado derecho del área, y quiso vencerlo con un remate a colocar, aunque no pudo darle precisión y chocó contra el achique del guardameta chileno.
En 41 minutos, una excelente jugada individual por el medio de “Nacho” Rodríguez terminó en un pase hacia la izquierda para el extremo Tomás Conechny, que desvió su disparo por encima del travesaño.
En el séptimo minuto de descuento, un centro atrás desde la derecha quedó suelto al borde del área chica para el remate de primera de juvenil Santino Aguirre, cuyo remate se fue ancho de forma increíble.
Síntesis
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Diego Ceballos.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Goles en el primer tiempo: 8m. Tomás Molina (A); 27m. Ezequiel Cannavo (R).
Gol en el segundo tiempo: 31m. Hernán López Muñoz (R).
Incidencia en el primer tiempo: 20m. Adrián Martínez (R).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Facundo Jainikoski por Gastón Verón (A); 14m. Nazareno Colombo por Marco Di Cesare (R) y Santiago Solari por Matko Miljevic (R); 26m. Diego Porcel por Kevin Coronel (A) y Matías Giménez por Nicolás Oroz (A); 37m. Gabriel Florentín por Tomás Molina (A); Tomás Conechny por Lautaro Díaz (R) y Santino Aguirre por Matías Kranevitter (R); 42m. Thiago Gómez por Hernán López Muñoz (A); 45m. Elías Torres por Alejandro Tello (R).