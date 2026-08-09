Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Newell’s en un partido en el que fue ampliamente superior, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
Defensa y Justicia le ganó a Newell’s y se acerca a los primeros puestos del Torneo Clausura 2026
El local se impuso por 2-1 y es tercero en la Zona A del campeonato.
Los goleadores del local en el estadio Norberto Tomaghello fueron el defensor Fernando Román y el delantero Tomás Pérez, a los 31 minutos del primer tiempo y 22 del segundo. Por su lado, el defensor Bruno Cabrera descontó a los 37 del complemento.
Detalles de los goles del partido
Además, la visita terminó el partido con un hombre menos, ya que el lateral Jerónimo Russo acumuló dos amarillas a los 40 minutos de la primera mitad.
Expulsión de Russo en el primer tiempo
Con el triunfo, el equipo que dirige Julio Vaccari subió al tercer puesto de la zona A, con siete puntos y a tres del líder Vélez, mientras que la “Lepra” cayó al noveno lugar y cuenta con cuatro puntos.
En la próxima fecha, el “Halcón” de Florencio Varela visitará a Vélez, el lunes 17 de agosto desde las 19:15, mientras que los dirigidos por Frank Darío Kudelka recibirán a Deportivo Riestra, el sábado 15 a partir de las 19:00.