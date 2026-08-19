#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Temporada 2026/27

La foto oficial de Julián Álvarez en el Atlético Madrid que aviva rumores sobre su futuro

La seriedad del delantero fue interpretada como señal de su descontento ante su frustrada salida al Barcelona. El presidente Colchonero reiteró que no está a la venta.

La foto oficial que aviva rumores sobre el futuro del delantero de la Selección Argentina.La foto oficial que aviva rumores sobre el futuro del delantero de la Selección Argentina.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La foto oficial de Julián Álvarez en el Atlético Madrid se hizo viral por su gesto adusto y volvió a encender las especulaciones sobre su futuro.

El delantero, de 26 años, apareció con semblante serio y mirada fija a cámara, en contraste con las fotos de 2024/25 y 2025/26 donde sonreía, y la foto circuló con rapidez en redes y prensa.

El contexto que rodea a la imagen tiene vínculo directo con la negociación: Álvarez llegó al Atlético en agosto de 2024 por una cifra cercana a 80 millones de dólares y, tras dos temporadas, pidió ser vendido. Durante su participación con la selección en el Mundial dijo que lo mejor para todos era una transferencia y que quería cumplir su sueño, declaración que según la cobertura potenció el interés de distintos oficiales del mercado.

Mirá tambiénJulián Álvarez abrió la puerta a una salida del Atlético de Madrid en pleno Mundial

La tensión se hizo más visible cuando desde la dirigencia se marcaron posiciones: el presidente Enrique Cerezo reiteró este miércoles que no está a la venta, y el mensaje público generó una respuesta también desde el cuerpo técnico. Diego Pablo Simeone expresó en declaraciones previas que, si el dueño habló de la manera en que habló, no habría lugar a más cuestionamientos, lo que en los hechos endureció el pulso institucional.

En lo deportivo el caso tuvo efecto inmediato: el delantero no figura entre los 24 convocados por Simeone para el debut liguero ante Málaga el miércoles 19 de agosto a las 16.00 en el Wanda Metropolitano, según el parte oficial del club; en esa lista sí aparecen Juan Musso y Giuliano Simeone y tampoco está previsto el debut oficial de Cristian Romero por ahora.

La foto oficial como termómetro del malestar

La foto oficial publicada en la web del Atlético para la temporada 2026/27 fue interpretada por medios como una señal del descontento del jugador; el Gesto serio de Julián Álvarez llamó la atención de Sport y Mundo Deportivo, que compararon la imagen con los registros de temporadas previas. Ese contraste en la foto amplificó el pulso entre la imagen pública del club y las aspiraciones del delantero.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez reacts after missing a chance to score REUTERS/Isabel InfantesLa novela de este mercado de pases tiene a Julián Álvarez como protagonista, pero también al Atlético Madrid, a su presidente Enrique Cerezo y al entrenador Diego Pablo Simeone como actores centrales. Foto: REUTERS / Isabel Infantes.

Mundo Deportivo añadió que en los entrenamientos Álvarez mostró una actitud descrita como barbilampiño, taciturno y cabizbajo, y los reportes del medio sostienen que la foto oficial funcionó como síntesis del momento. La circulación de la imagen en medios y cadenas provocó que el asunto trascendiera el ámbito deportivo para convertirse en noticia de mercado.

En paralelo, la cláusula contractual y la vigencia del vínculo forman parte del debate: según la información disponible, el delantero tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de salida elevada que, según Mundo Deportivo, asciende a 490 millones de euros, dato que condiciona cualquier negociación en este pulso por la venta.

Posturas públicas y escenario de mercado

El presidente Enrique Cerezo afirmó con nitidez la postura del club al decir “Yo ya dije en principio que no se vendía”, frase que reafirmó la posición oficial ante los rumores de transferencia. Esa línea fue acompañada por el cuerpo técnico y por las decisiones de convocatoria, que dejaron al jugador fuera del debut liguero.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Atletico de Madrid Training Complex, Majadahonda, Spain - April 28, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training REUTERS/Violeta Santos MouraLas puertas se le cerraron constantemente e incluso en las últimas horas tanto el mandatario del club español como el Cholo insistieron públicamente con esa negativa de dejarlo ir. Foto: REUTERS / Violeta Santos Moura.

Desde el medio Barcelona la cobertura siguió de cerca el episodio y la Cadena Cope informó que el club catalán habría desplazado su prioridad ofensiva hacia otro delantero, según las versiones publicadas. Además, en la crónica de mercado aparecen nombres alternativos que sonaban como posibles apuntes si la operación se desbloquea.

Con el cierre del mercado en España fijado para el 1 de septiembre y sin señales de acuerdo público, la salida permanece en un pulso entre la voluntad del jugador y la posición oficial del Atlético; la foto oficial, la declaración del presidente y las nóminas para el estreno liguero resumen el estado actual de la tensión.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
España
Es viral
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro