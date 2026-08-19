La foto oficial de Julián Álvarez en el Atlético Madrid se hizo viral por su gesto adusto y volvió a encender las especulaciones sobre su futuro.
La foto oficial de Julián Álvarez en el Atlético Madrid que aviva rumores sobre su futuro
La seriedad del delantero fue interpretada como señal de su descontento ante su frustrada salida al Barcelona. El presidente Colchonero reiteró que no está a la venta.
El delantero, de 26 años, apareció con semblante serio y mirada fija a cámara, en contraste con las fotos de 2024/25 y 2025/26 donde sonreía, y la foto circuló con rapidez en redes y prensa.
El contexto que rodea a la imagen tiene vínculo directo con la negociación: Álvarez llegó al Atlético en agosto de 2024 por una cifra cercana a 80 millones de dólares y, tras dos temporadas, pidió ser vendido. Durante su participación con la selección en el Mundial dijo que lo mejor para todos era una transferencia y que quería cumplir su sueño, declaración que según la cobertura potenció el interés de distintos oficiales del mercado.
La tensión se hizo más visible cuando desde la dirigencia se marcaron posiciones: el presidente Enrique Cerezo reiteró este miércoles que no está a la venta, y el mensaje público generó una respuesta también desde el cuerpo técnico. Diego Pablo Simeone expresó en declaraciones previas que, si el dueño habló de la manera en que habló, no habría lugar a más cuestionamientos, lo que en los hechos endureció el pulso institucional.
En lo deportivo el caso tuvo efecto inmediato: el delantero no figura entre los 24 convocados por Simeone para el debut liguero ante Málaga el miércoles 19 de agosto a las 16.00 en el Wanda Metropolitano, según el parte oficial del club; en esa lista sí aparecen Juan Musso y Giuliano Simeone y tampoco está previsto el debut oficial de Cristian Romero por ahora.
La foto oficial como termómetro del malestar
La foto oficial publicada en la web del Atlético para la temporada 2026/27 fue interpretada por medios como una señal del descontento del jugador; el Gesto serio de Julián Álvarez llamó la atención de Sport y Mundo Deportivo, que compararon la imagen con los registros de temporadas previas. Ese contraste en la foto amplificó el pulso entre la imagen pública del club y las aspiraciones del delantero.
Mundo Deportivo añadió que en los entrenamientos Álvarez mostró una actitud descrita como barbilampiño, taciturno y cabizbajo, y los reportes del medio sostienen que la foto oficial funcionó como síntesis del momento. La circulación de la imagen en medios y cadenas provocó que el asunto trascendiera el ámbito deportivo para convertirse en noticia de mercado.
En paralelo, la cláusula contractual y la vigencia del vínculo forman parte del debate: según la información disponible, el delantero tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de salida elevada que, según Mundo Deportivo, asciende a 490 millones de euros, dato que condiciona cualquier negociación en este pulso por la venta.
Posturas públicas y escenario de mercado
El presidente Enrique Cerezo afirmó con nitidez la postura del club al decir “Yo ya dije en principio que no se vendía”, frase que reafirmó la posición oficial ante los rumores de transferencia. Esa línea fue acompañada por el cuerpo técnico y por las decisiones de convocatoria, que dejaron al jugador fuera del debut liguero.
Desde el medio Barcelona la cobertura siguió de cerca el episodio y la Cadena Cope informó que el club catalán habría desplazado su prioridad ofensiva hacia otro delantero, según las versiones publicadas. Además, en la crónica de mercado aparecen nombres alternativos que sonaban como posibles apuntes si la operación se desbloquea.
Con el cierre del mercado en España fijado para el 1 de septiembre y sin señales de acuerdo público, la salida permanece en un pulso entre la voluntad del jugador y la posición oficial del Atlético; la foto oficial, la declaración del presidente y las nóminas para el estreno liguero resumen el estado actual de la tensión.