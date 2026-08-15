El Atlético de Madrid volvió a destacar su vínculo con Argentina en las redes sociales. Este sábado, luego de oficializar la llegada de Cristian “Cuti” Romero, el club español compartió imágenes del defensor posando con una bandera celeste y blanca y acompañó la publicación con una sola palabra: “Representando”.
Atlético de Madrid presentó al Cuti Romero con un guiño especial a Argentina
El defensor cordobés posó con la bandera celeste y blanca durante su presentación, luego de firmar contrato hasta junio de 2031 y sumarse al plantel dirigido por Diego Simeone.
Las fotografías fueron difundidas en el marco de la presentación del futbolista cordobés como nuevo integrante del plantel dirigido por Diego Simeone. La bandera argentina ocupó un lugar central en una de las imágenes y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del conjunto madrileño.
Nueva etapa
Romero fue anunciado oficialmente como refuerzo del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado con Tottenham para concretar su transferencia.
El campeón del mundo firmó contrato con la institución española hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en una de las incorporaciones del equipo para la temporada 2026/27.
La operación se cerró por una cifra cercana a los 40 millones de euros entre el monto fijo y los objetivos variables, luego de varios mercados en los que el club había intentado sumar al marcador central.
A sus 28 años, Romero desembarca en España después de cinco temporadas en Tottenham, equipo con el que disputó más de 150 partidos, llegó a ser capitán y conquistó la Europa League 2025.
Presencia argentina
El defensor ya tuvo su primera jornada de trabajo en el Cerro del Espino, donde realizó tareas físicas de manera individual tras su reciente incorporación al plantel.
Romero consideró que sus características futbolísticas pueden adaptarse a la identidad del Atlético de Madrid y señaló que uno de los factores que influyeron en su decisión fue la presencia de varios futbolistas argentinos.
Entre ellos se encuentran Julián Álvarez y Giuliano Simeone, además de estar bajo la conducción de Diego Simeone, quien lleva adelante uno de los ciclos más extensos y representativos de la historia reciente de la institución.
La identificación entre el Atlético y los futbolistas argentinos se consolidó especialmente durante los últimos años, con numerosos jugadores del país que pasaron por el club y la continuidad del “Cholo” en el banco de suplentes.
Una presentación celeste y blanca
El Atlético eligió mostrar a su nuevo refuerzo con una imagen cargada de simbolismo. Con la camiseta rojiblanca y la bandera argentina entre sus manos, Romero protagonizó una publicación que puso el foco en su origen y en el fuerte vínculo del club con el fútbol argentino.
El breve mensaje que acompañó las imágenes, “Representando”, terminó de completar la presentación y despertó rápidamente las reacciones de los seguidores.
Así, el Cuti Romero inició formalmente una nueva etapa en su carrera. Después de su paso por Tottenham, donde acumuló experiencia, títulos y protagonismo, el defensor se sumó al proyecto del Atlético de Madrid y compartirá vestuario con varios compatriotas.