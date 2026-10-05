El conjunto rafaelino comenzó el encuentro en ventaja, pero no pudo sostenerla y terminó sufriendo una remontada del Bohemio en el segundo tiempo. Mauro Quiroga descontó sobre el cierre, aunque el tiempo no alcanzó para rescatar al menos un empate.
Atlético de Rafaela perdió con Atlanta y se complicó en la pelea por el Reducido
Con 42 puntos y cuatro fechas por disputar, quedó más lejos de los puestos de clasificación y ya no tiene margen para seguir dejando unidades en el camino.
El resultado mantiene a Atlético con 42 puntos y lo deja cada vez más condicionado en su objetivo de ingresar al Torneo Reducido. Cuando restan cuatro jornadas y 12 unidades en disputa, la Crema ya no depende exclusivamente de sus propios resultados.
Atlético se puso en ventaja, pero Atlanta reaccionó
Fernando “Teté” Quiroz volvió a ocupar su lugar en el banco luego de ausentarse en Salta por motivos médicos. El entrenador dispuso desde el comienzo a Mayco Bergia; Leonardo Flores, Agustín Solveyra, Ulises Yegros y Lorenzo Moscoloni; Federico Jourdan, Juan Martín Capurro, Agustín Obando y Alexis Rodríguez; Lucas Albertengo y Joel Bonifacio.
El partido tuvo un comienzo favorable para Atlético, que encontró la apertura del marcador a los 24 minutos. Martín García, en su intento por despejar un centro, terminó enviando la pelota contra su propio arco y estableció el 1-0 para el equipo local.
La ventaja, sin embargo, duró poco. A los 40 minutos, Federico Álvarez aprovechó una llegada de Atlanta y consiguió el empate con el que ambos equipos se fueron al descanso.
En el complemento, el Bohemio golpeó nuevamente. A los 25 minutos de esa segunda mitad, Braian Rivero marcó el 2-1 y puso al visitante arriba en el marcador.
Atlanta aprovechó el momento y amplió la diferencia a los 36 minutos mediante Leonel Galeano, que estableció el 3-1 y dejó a la Crema contra las cuerdas.
Atlético buscó una reacción y encontró el descuento sobre el final. A los 45 minutos, Mauro Quiroga convirtió el 2-3, pero el conjunto rafaelino ya no tuvo tiempo para conseguir el empate.
De esta manera, Atlético permanece con 42 unidades y perdió terreno en un momento determinante del campeonato.
La Crema todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el Reducido, pero el margen de error se redujo considerablemente.
Un cierre con cuatro partidos decisivos
La derrota ante Atlanta dejo a la Crema en n el undécimo lugar con 42 puntos, producto de 11 triunfos, 9 empates y 12 derrotas, además de una diferencia de gol de -3.
De esta manera, el conjunto albiceleste quedó a tres puntos de San Martín de San Juan, que suma 45 y actualmente ocupa el octavo lugar, el último que entrega clasificación al Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Lo que viene
El calendario que le queda a Atlético tampoco será sencillo. En la próxima fecha deberá visitar a Midland, actualmente ubicado en zona de Reducido. Luego recibirá a Quilmes en Rafaela.
Más adelante tendrá otro compromiso directo ante Colegiales, esta vez como visitante, y cerrará la fase regular frente a Patronato en el Nuevo Monumental.
El equipo necesitaba hacerse fuerte como local para compensar sus dificultades fuera de casa y terminó dejando escapar una oportunidad importante.
Atlético deberá reaccionar de inmediato para evitar que el objetivo del Reducido se transforme en una ilusión cada vez más lejana.