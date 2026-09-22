Discusión

Cuti Romero y Bellingham: qué se dijeron en el clásico y por qué apareció Messi en la discusión

El defensor argentino y el mediocampista del Real Madrid protagonizaron varios cruces durante el Atlético de Madrid-Real Madrid. Una jugada revisada por el VAR encendió la discusión. Se conoció una conversación en la que volvió a aparecer el recuerdo del Mundial 2026 y Lionel Messi.