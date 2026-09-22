El clásico de Madrid entre Atlético y Real Madrid no solo dejó el triunfo 2-1 del equipo dirigido por Diego Simeone. El partido disputado en el estadio Metropolitano también tuvo como uno de sus principales focos de atención el enfrentamiento entre Cristian “Cuti” Romero y Jude Bellingham.
Cuti Romero y Bellingham: qué se dijeron en el clásico y por qué apareció Messi en la discusión
El defensor argentino y el mediocampista del Real Madrid protagonizaron varios cruces durante el Atlético de Madrid-Real Madrid. Una jugada revisada por el VAR encendió la discusión. Se conoció una conversación en la que volvió a aparecer el recuerdo del Mundial 2026 y Lionel Messi.
El defensor argentino y el mediocampista inglés tuvieron varios cruces durante el encuentro y protagonizaron una de las jugadas más discutidas de la tarde, que terminó con intervención del VAR.
La tensión entre ambos no quedó limitada a ese episodio. Después del partido comenzaron a circular imágenes en las que se observa a los dos futbolistas intercambiando palabras.
A partir de esas imágenes, distintos medios españoles y argentinos reconstruyeron mediante lectura labial parte del diálogo. Allí apareció una referencia a Lionel Messi y también el recuerdo de la semifinal del Mundial 2026 que Argentina le ganó a Inglaterra.
El punto importante es diferenciar las imágenes de lo que puede reconstruirse a partir de una lectura labial: el cruce entre Romero y Bellingham quedó registrado, mientras que las frases exactas difundidas posteriormente corresponden a interpretaciones de esas imágenes y no a un audio oficial publicado por LaLiga, Atlético de Madrid o Real Madrid.
El cruce entre Cuti Romero y Bellingham durante el clásico
La discusión tuvo uno de sus momentos más fuertes a los 35 minutos del primer tiempo. Bellingham llegó antes a una pelota dividida y, en la disputa, Romero terminó apoyando los tapones sobre la rodilla izquierda del jugador del Real Madrid.
En primera instancia, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias había tomado una decisión diferente sobre la jugada. Después de la intervención del VAR, revisó la acción en el monitor, retiró la amonestación que había recibido Bellingham y mostró tarjeta amarilla al defensor argentino.
El propio Real Madrid destacó oficialmente esa jugada en su crónica del partido y sostuvo que Romero debió haber sido expulsado. Esa valoración corresponde al club y no a una conclusión arbitral independiente.
La acción aumentó la tensión entre los dos futbolistas. Las cámaras captaron diferentes momentos en los que Romero y Bellingham intercambiaron palabras mientras continuaba el partido.
Según la lectura labial difundida posteriormente por medios que analizaron las imágenes, Romero hizo referencia a la derrota de Inglaterra frente a Argentina en el Mundial 2026 y le habría dicho a Bellingham: “Dolió con Argentina, llorón”. El gesto del defensor acompañando la frase también fue interpretado como una referencia al llanto.
Bellingham, siempre según esa reconstrucción del diálogo, habría respondido con una expresión ofensiva hacia Romero. También se difundió otro intercambio en el que el inglés hizo referencia a la manera en que Romero hablaba con Lionel Messi.
Esta parte de la historia debe tomarse con la precisión correspondiente: las frases fueron reconstruidas mediante lectura labial a partir de imágenes, por lo que no tienen el mismo nivel de comprobación que una declaración pública o un audio en el que los protagonistas confirmen las palabras.
Por qué apareció Messi en la discusión
La referencia a Messi tiene un antecedente directo en el Mundial 2026.
El 15 de julio, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en las semifinales de la Copa del Mundo. La Selección argentina ganó 2-1 después de comenzar perdiendo: Anthony Gordon puso en ventaja a Inglaterra y luego Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el partido. FIFA destacó además que Messi participó en las dos jugadas de los goles argentinos con sus asistencias.
Bellingham fue titular para Inglaterra en aquella semifinal y Messi fue una de las principales figuras del equipo argentino. El resultado dejó a la Albiceleste nuevamente en una final mundialista.
Ese partido explica el contexto de la referencia que apareció durante el clásico madrileño. Romero y Bellingham se reencontraron meses después en un partido de clubes, pero con un antecedente inmediato: habían estado frente a frente en una semifinal mundialista de enorme trascendencia.
De acuerdo con las imágenes difundidas después del derbi, Bellingham habría utilizado justamente a Messi como parte de su intercambio verbal con Romero. La frase atribuida al inglés fue: “Con Messi hablás muchísimo, acá nada”, según la reconstrucción publicada a partir de las imágenes del programa español El Día Después.
La frase fue interpretada como una referencia a la relación futbolística y competitiva que ambos jugadores tienen con Messi, aunque no existe una declaración posterior de Bellingham que confirme públicamente que esas fueron exactamente sus palabras durante el clásico.
El antecedente de Messi y Bellingham en el Mundial
La mención a Messi tampoco apareció de la nada. Durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el capitán argentino y Bellingham tuvieron un intercambio verbal que también llamó la atención durante el partido.
Después del encuentro, el propio Bellingham explicó públicamente aquella discusión. El futbolista inglés aseguró que no había existido un problema personal con Messi y señaló que ambos estaban discutiendo por una falta.
Según explicó, él consideraba que había existido una infracción previa, mientras que Messi le respondió haciendo referencia a una falta recibida por el argentino. Bellingham sostuvo que no había sido “nada malo” y que la situación había sido exagerada.
La explicación del mediocampista inglés también incluyó una muestra de respeto hacia Messi. Después de la eliminación de Inglaterra, Bellingham calificó como un privilegio haber jugado contra uno de los mejores futbolistas.
Por eso, cuando Messi volvió a aparecer mencionado durante el clásico de Madrid, la referencia podía ser relacionada con aquel antecedente reciente entre ambos jugadores.
Un clásico que terminó con triunfo del Atlético
Más allá de las discusiones, el partido terminó con victoria del Atlético de Madrid por 2-1.
El equipo de Simeone se puso en ventaja mediante un penal convertido por Álex Grimaldo y amplió la diferencia con Jonathan David. Real Madrid descontó sobre el final con Antonio Rüdiger, pero no consiguió alcanzar el empate. El conjunto visitante además terminó con diez jugadores después de la expulsión de Dean Huijsen.
La actuación de Romero quedó marcada por aquella jugada con Bellingham y por la tarjeta amarilla que recibió después de la revisión del VAR. El defensor argentino continuó en cancha hasta los minutos finales del encuentro.
El derbi, así, dejó tres historias relacionadas: una polémica decisión arbitral, un nuevo cruce entre Romero y Bellingham y el recuerdo de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.
En ese contexto apareció Messi, no por una participación en el clásico de Madrid, sino como referencia dentro de una discusión entre dos futbolistas que ya habían compartido un enfrentamiento mundialista apenas unos meses antes.
La frase atribuida a Bellingham sobre Messi y el intercambio reconstruido entre ambos futbolistas se conocieron después del partido a través de las imágenes y de lecturas labiales difundidas por distintos medios.
Por eso, mientras el partido, el resultado y las decisiones arbitrales están documentados oficialmente, las palabras exactas del diálogo deben presentarse como una reconstrucción y no como una declaración textual confirmada por los protagonistas.