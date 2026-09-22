Federico Valverde encendió las alarmas en Real Madrid y en la selección de Uruguay. El mediocampista sufrió un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo durante el clásico ante Atlético de Madrid y los estudios realizados posteriormente confirmaron una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.
Valverde sufrió una grave lesión de tobillo: se pierde la fecha FIFA con Uruguay
El mediocampista uruguayo sufrió un fuerte traumatismo durante el clásico ante Atlético de Madrid y los estudios determinaron que padece un esguince de grado tres en el tobillo izquierdo. Fue desafectado de la convocatoria de Uruguay y estará varias semanas sin jugar.
Los servicios médicos de Real Madrid diagnosticaron al futbolista uruguayo un esguince de grado tres en el tobillo izquierdo, como consecuencia del golpe recibido durante el encuentro que terminó con derrota del conjunto dirigido por Xabi Alonso.
La lesión se produjo durante una acción en la que Kang-in Lee impactó sobre la articulación de Valverde. A pesar del dolor, el mediocampista pudo completar el partido, pero los estudios posteriores determinaron el alcance de la lesión.
El diagnóstico representa un problema para Real Madrid, que perderá durante las próximas semanas a uno de sus principales futbolistas, y también para la selección uruguaya.
Valverde fue desafectado de la selección de Uruguay
Como consecuencia de la lesión, Valverde quedó desafectado de la convocatoria de Uruguay para la próxima gira amistosa por Asia.
El conjunto dirigido por Diego Forlán tenía previstos tres compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India, pero el mediocampista de Real Madrid no podrá formar parte de la delegación.
Ante su baja, Forlán decidió convocar de urgencia a Emiliano Martínez, futbolista de Palmeiras, quien se encontraba en la lista de reserva y fue incorporado al plantel uruguayo.
La ausencia de Valverde supone una baja importante para Uruguay, que deberá afrontar los próximos compromisos sin uno de los referentes de su mediocampo.
Real Madrid también cuestionó el arbitraje del clásico
La lesión de Valverde se produjo en un clásico que dejó además una fuerte reacción de Real Madrid por el desempeño arbitral.
La institución madrileña publicó un comunicado en el que cuestionó el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias y consideró que algunas de sus decisiones tuvieron incidencia en el desarrollo y el resultado del encuentro.
Entre las situaciones señaladas por el club aparece precisamente la acción en la que Kang-in Lee golpeó a Valverde, además de otras decisiones tomadas durante el partido.
Real Madrid también cuestionó la amonestación a Cristian Romero y la expulsión de Dean Huijsen, que fue determinada luego de la intervención del VAR.