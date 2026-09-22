Preocupación en Real Madrid

Valverde sufrió una grave lesión de tobillo: se pierde la fecha FIFA con Uruguay

El mediocampista uruguayo sufrió un fuerte traumatismo durante el clásico ante Atlético de Madrid y los estudios determinaron que padece un esguince de grado tres en el tobillo izquierdo. Fue desafectado de la convocatoria de Uruguay y estará varias semanas sin jugar.