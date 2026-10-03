Torneo Clausura

Barracas lo ganó sobre la hora ante Atlético Tucumán y cortó la mala racha

El Guapo venció 3-2 al Decano en el José Fierro con un doblete heroico de Nicolás Orsini en el cierre del encuentro. Los tucumanos se habían puesto en ventaja, pero la visita reaccionó a tiempo en el complemento y se llevó tres puntos de oro para salir del pozo.