En un partidazo repleto de emociones y goles sobre el final, Barracas Central dio el golpe en el Monumental José Fierro al derrotar por 3 a 2 a Atlético Tucumán. Por la undécima fecha del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Damián Ayude logró reencontrarse con la victoria tras una alarmante racha de ocho cotejos sin sumar de a tres entre todas las competencias.
Barracas lo ganó sobre la hora ante Atlético Tucumán y cortó la mala racha
El Guapo venció 3-2 al Decano en el José Fierro con un doblete heroico de Nicolás Orsini en el cierre del encuentro. Los tucumanos se habían puesto en ventaja, pero la visita reaccionó a tiempo en el complemento y se llevó tres puntos de oro para salir del pozo.
El trámite había comenzado favorable para el Decano, entusiasmado por su presente tras haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina. En la primera mitad, Nicolás Laméndola conectó un centro al área y abrió el marcador ante la débil respuesta del arquero Marcelo Miño, permitiéndole a los locales irse al descanso con la ventaja mínima.
Sin embargo, la historia cambió radicalmente en la segunda mitad a partir de la reacción del Guapo. Primero, Enzo Taborda ingresó por el segundo palo para estampar el empate transitorio. Poco después, Nicolás Orsini dio vuelta el resultado con una gran mediavuelta y un derechazo inapelable que dejó sin chances al guardameta tucumano.
El tramo final del partido guardó lo mejor para el descuento. En tiempo adicionado, Maximiliano Villa conectó de cabeza e igualó las acciones para el Decano, desatando la locura de los hinchas locales. Pero la alegría duró apenas unos segundos: en la jugada siguiente, Tomás Lavezzi mandó un centro preciso al corazón del área para que nuevamente Orsini, de cabeza, selle el 3 a 2 definitivo y le dé a Barracas un desahogo inolvidable.