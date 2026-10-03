Torneo Clausura

Newell's y Lanús aburrieron a todos y se conformaron con la calculadora

En un partido chato y sin emociones en el Parque Independencia, la Lepra y el Granate igualaron 0 a 0 en la Zona A. Entre el enojo del público local con la AFA y los arbitrajes, la especulación de la tabla prevaleció por sobre el juego y ambos entrenadores terminaron cerrando un punto que los acomoda en la pelea por los playoffs.