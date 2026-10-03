Defensa y Justicia dio una verdadera exhibición de eficacia en Florencio Varela. Por la undécima jornada del Torneo Clausura, el conjunto local derrotó categóricamente a San Lorenzo por 3 a 0 en un encuentro que quedó sentenciado antes de irse a los vestuarios tras una ráfaga arrolladora de los dirigidos por Julio César Vaccari.
Defensa y Justicia fue demoledor y goleó a un golpeado San Lorenzo
Con tantos de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona antes del descanso, el Halcón se impuso por 3 a 0 en el Tito Tomaghello. Los de Julio Vaccari quedaron como escoltas del Grupo A con 21 unidades, mientras que el Ciclón profundizó su crisis y se aleja de los puestos de clasificación a los playoffs.
Desde el pitazo inicial, el Halcón impuso las condiciones del juego a través del manejo de la pelota frente a un San Lorenzo desorientado que nunca logró hacer pie. La apertura del marcador llegó tempranamente, a los 11 minutos, mediante una impecable maniobra colectiva construida desde el fondo: Jeremías Lucco picó al vacío tras un pase filtrado entre los centrales y definió con soltura a la salida del arquero José Devecchi.
Aunque el desarrollo mantenía el dominio territorial del dueño de casa, la diferencia definitiva en el trámite se concretó en el desenlace de la primera mitad. A los 45 minutos, tras una pelota parada y un disparo cruzado de David Barbona, el defensor David Martínez la empujó sobre la línea para señalar el 2 a 0. Tras la revisión en la cabina del VAR comandada por Silvio Trucco, el árbitro Luis Lobo Medina convalidó la acción.
Sin darle tiempo de reacción a los dirigidos por Rubén Darío Insua, apenas un minuto después llegó el golpe del knockout. Una desatención defensiva en el fondo azulgrana le dejó servido el balón a Barbona, quien mano a mano frente a Devecchi no perdonó y selló el 3 a 0 con el que terminó la etapa inicial.
Durante el segundo tiempo, el Ciclón buscó variantes desde el banco pero careció de ideas y profundidad para inquietar a Matías Borgogno. Por el contrario, Defensa y Justicia administró los tiempos del encuentro e incluso contó con algunas aproximaciones para extender aún más la diferencia en el tanteador.
Con este resultado, el panorama ubica a ambos planteles en realidades opuestas. Defensa y Justicia alcanzó la línea de los 21 puntos para acomodarse como único escolta de Instituto (25) en el Grupo A, superando la línea de Boca (20). Por su parte, San Lorenzo sumó su segunda caída consecutiva tras el traspié ante el Xeneize y quedó relegado al sexto lugar con 11 unidades, a cinco de la zona de clasificación a los playoffs.
Síntesis del partido
Torneo Clausura: Zona A — Fecha 11
Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela)
Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Silvio Trucco
Formaciones
Defensa y Justicia (3): Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio César Vaccari.
San Lorenzo (0): José Devecchi; Danilo Arboleta, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Mahtías de Rittis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
Goles: PT: 11m Jeremías Lucco (D), 45m David Martínez (D) y 47m David Barbona (D).