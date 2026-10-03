Torneo Clausura

Defensa y Justicia fue demoledor y goleó a un golpeado San Lorenzo

Con tantos de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona antes del descanso, el Halcón se impuso por 3 a 0 en el Tito Tomaghello. Los de Julio Vaccari quedaron como escoltas del Grupo A con 21 unidades, mientras que el Ciclón profundizó su crisis y se aleja de los puestos de clasificación a los playoffs.