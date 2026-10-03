GAC Motor confirmó su ingreso al TC2000 a partir de la temporada 2027, con un equipo oficial propio y el GS3 Emzoom R-Style como modelo elegido para competir en la categoría.
GAC se suma al TC2000 con el GS3 Emzoom R-Style
La automotriz china tendrá su propio equipo oficial desde la próxima temporada, en un proyecto desarrollado junto a Avantek S.A., su representante en Argentina. El mismo SUV que este año es Auto de Seguridad del campeonato será llevado a la pista para competir.
El anuncio se realizó durante la inauguración de Expo Auto Chino 2026, en BA Ferial Costa Salguero, y representa un nuevo paso en la relación que la automotriz comenzó a construir con el campeonato durante la actual temporada.
El vínculo se inició con el GS3 Emzoom R-Style como Auto de Seguridad Oficial del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. Esa primera experiencia derivó en el desarrollo de un proyecto deportivo que marcará, además, el debut de GAC en el automovilismo de competición a nivel mundial.
El programa será desarrollado junto a Avantek S.A., representante de GAC Motor en Argentina.
El GS3 Emzoom R-Style, elegido para competir
El modelo que representará a la marca será el GS3 Emzoom R-Style, un SUV con una marcada orientación deportiva que ya tiene presencia dentro del campeonato como Auto de Seguridad.
Tomás González Johansen, presidente de Avantek S.A., explicó que la elección estuvo vinculada tanto con las características del vehículo como con su importancia dentro de la estrategia regional de GAC.
"El GS3 Emzoom R-Style tiene líneas muy agresivas y una clara imagen deportiva. Es un vehículo que transmite muy buenas sensaciones y que, por sus características, nos parecía el indicado para este proyecto", explicó.
El ejecutivo también señaló que el modelo tendrá un papel relevante en la expansión regional de la automotriz, ya que está prevista su producción en Brasil.
"Además, tiene una gran importancia dentro del desarrollo regional de GAC y está prevista su producción en Brasil. Naturalmente, entendimos que era el candidato para representarnos en el TC2000", agregó.
González Johansen destacó además que el proyecto apunta a tener continuidad y respaldo de la compañía. "Nos tomamos este proyecto con mucha responsabilidad. Estamos en contacto permanente con la fábrica porque un desarrollo de estas características necesita equipos trabajando y coordinándose. Queremos hacerlo bien y, fundamentalmente, que sea sostenible en el tiempo".
Un proyecto que busca continuidad
El desembarco en el TC2000 forma parte de la estrategia de GAC para desarrollar su presencia en el mercado argentino y vincular sus modelos con la competición.
"Para una marca china, pensar hace algunos años que uno de sus autos de calle pudiera tener representación dentro de una categoría de automovilismo parecía algo muy lejano. Hoy la industria cambió y también cambió el público, que quiere conocer y ver cosas nuevas", sostuvo González Johansen.
El representante de GAC consideró que la participación en el TC2000 supone tanto una oportunidad como un desafío para la automotriz, que busca avanzar en el mercado argentino de manera gradual.
Desde la categoría, Alejandro Levy, titular de Tango Motorsports y presidente del TC2000, destacó la evolución del vínculo iniciado esta temporada.
"Que GAC decida dar este paso es muy importante para el TC2000 porque demuestra cómo puede crecer una relación entre una automotriz y la categoría. Este año comenzaron acompañándonos con el GS3 Emzoom R-Style como Auto de Seguridad y esa primera experiencia permitió conocernos, trabajar juntos y empezar a pensar en un proyecto todavía más ambicioso", señaló.
La llegada de GAC ampliará así la presencia de marcas chinas en el TC2000 y sumará un nuevo equipo al proyecto deportivo de la categoría para 2027. El próximo paso será completar el desarrollo del vehículo y definir la estructura con la que el GS3 Emzoom R-Style afrontará su primera temporada de competencia.