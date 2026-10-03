Para 2027

GAC se suma al TC2000 con el GS3 Emzoom R-Style

La automotriz china tendrá su propio equipo oficial desde la próxima temporada, en un proyecto desarrollado junto a Avantek S.A., su representante en Argentina. El mismo SUV que este año es Auto de Seguridad del campeonato será llevado a la pista para competir.