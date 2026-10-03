Geely confirmó su incorporación al TC2000 con la presentación oficial del equipo Geely Proracing y del Icon que utilizará para competir en la categoría. El lanzamiento se realizó en el marco de Expo Auto Chino 2026, en BA Ferial Costa Salguero, donde la automotriz mostró por primera vez el modelo con el que ingresará al campeonato.
Geely desembarca en el TC2000 con el Icon y una nueva estructura oficial
La automotriz china oficializó el equipo Geely Proracing durante Expo Auto Chino 2026 y mostró por primera vez el SUV con el que competirá en la categoría. Nicolás Traut y Franco Riva serán los pilotos del proyecto.
El proyecto será representado en pista por Nicolás Traut y Franco Riva, mientras que la estructura estará a cargo de Proracing, con Agustín Roberi y Germán Lagoa al frente del equipo técnico.
La presentación contó además con la presencia de Juan Azamendia, director general de Autos Sustentables del Sur, representante e importador oficial de Geely en Argentina; Alejandro Levy, titular de Tango Motorsports y presidente del TC2000; y Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino.
Con su llegada, Geely se convierte en la primera automotriz china con representación oficial en incorporarse al 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina.
El SUV que llevará la marca a la pista
La elección del Geely Icon se vincula con la actual concepción técnica y deportiva del TC2000, que incorporó a los SUV como protagonistas y busca mantener una relación visual entre los vehículos de competición y los modelos que las marcas comercializan en el mercado.
Juan Azamendia destacó el corto plazo en el que se concretó el proyecto deportivo. "Hace poco más de un mes lanzamos el Icon en Argentina, y era la primera vez que se hacía fuera de China. Hoy ya lo estamos presentando para correr", señaló durante el lanzamiento.
El representante de Geely también destacó las expectativas de la marca para su desembarco en el automovilismo argentino: "Estoy seguro de que vamos a ser protagonistas. Sin dudas es muy motivante todo lo que viene por delante para Geely en el país".
Para Proracing, el principal desafío estará en el desarrollo y puesta a punto de los nuevos vehículos. Agustín Roberi explicó que el equipo trabaja para tener las dos unidades listas para competir en la fecha prevista para noviembre.
"Es un proyecto súper desafiante para nuestro equipo técnico. Teníamos muchas ganas de trabajar con Geely. Estamos ajustando todos los detalles para la puesta a punto para que los dos Icon estén en pista en la fecha de noviembre", explicó.
Traut y Riva, los pilotos del proyecto
Nicolás Traut y Franco Riva serán los encargados de conducir los Geely Icon en el TC2000. Para Traut, el proyecto representa un nuevo desafío dentro de una trayectoria de más de 25 años en el automovilismo.
"Valoro todo el esfuerzo del equipo para estar presentando este auto de Geely en el TC2000. Vamos a dar lo mejor", sostuvo el piloto.
Riva, en tanto, destacó especialmente la posibilidad de integrar por primera vez una estructura oficial. "Siempre soñé con un momento así: ser piloto de un equipo oficial. El compromiso que tenemos con todo el equipo es que Geely esté adelante y sea protagonista del TC2000", afirmó.
Desde la categoría, Alejandro Levy destacó la incorporación de una nueva marca al campeonato y el vínculo entre el automovilismo y la industria automotriz.
La presentación del Icon marca así el inicio del proyecto deportivo de Geely en Argentina, con el objetivo de poner en pista sus dos primeras unidades durante la próxima fecha prevista para noviembre.