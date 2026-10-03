De la mano del Proracing

Geely desembarca en el TC2000 con el Icon y una nueva estructura oficial

La automotriz china oficializó el equipo Geely Proracing durante Expo Auto Chino 2026 y mostró por primera vez el SUV con el que competirá en la categoría. Nicolás Traut y Franco Riva serán los pilotos del proyecto.