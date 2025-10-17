¿Cómo llega Atlético a la final por el ascenso? El equipo ya va tomando forma

La semana en Rafaela se vive con una mezcla de ansiedad, ilusión y memoria. Casi un año después de aquel desempate ante Brown de Adrogué en el mismo escenario, Atlético volverá a pisar el Estadio Único de San Nicolás con un objetivo nítido: recuperar su lugar en la Primera Nacional.
El domingo, desde las 16:00, enfrentará a Ciudad de Bolívar en una final a partido único que definirá al primer ascenso de la temporada.
El partido se jugará este domingo, a las 16:00. Créditos: Gustavo Conti
¿Cómo llega "La Crema"?
El equipo que dirige Iván Juárez arriba a la definición en un momento de gran solidez. Viene de mantener el arco en cero durante toda la llave ante Sportivo Belgrano y consolidó una formación que sale de memoria.
Pese a la ausencia sensible de Nicolás Utrera, el plantel se reacomodó alrededor de una columna vertebral confiable: Bilbao, determinante bajo los tres palos; Gabriel Fernández, voz de mando y seguro desde los doce pasos; el equilibrio de Soloa y Capurro en el mediocampo; y Lucas Albertengo como capitán y emblema ofensivo.
Cómo llega Atlético a la final por el ascenso. Créditos: Gustavo Conti
La gran fortaleza en Alberdi
Desde esa estructura, Juárez moldeó un equipo reconocible, fuerte en casa y con identidad. El Nuevo Monumental volvió a ser una fortaleza, con más del noventa por ciento de efectividad, y se transformó en la base sobre la que Rafaela construyó su llegada a la final.
Con el correr del torneo, aparecieron rendimientos que le dieron profundidad a la Crema: la frescura de Enzo Wuattier, la polifuncionalidad de Fernando Ponce, el crecimiento sostenido de Facundo Affranchino y la contundencia de Agustín Pastorelli. A esa lista se sumó Ciro Leineker, una de las revelaciones del año, que se ganó un lugar en la delantera a fuerza de goles y actuaciones firmes.
El equipo ya va tomando forma. Créditos: Gustavo Conti
El desafío fuera de casa
Como a gran parte de los equipos del Federal A, a Atlético le costó trasladar su versión de local a los partidos de visitante: apenas sumó dos triunfos en doce salidas.
La estadística contrasta con su solidez en Alberdi, aunque la historia del club mostró que, en escenarios definitorios lejos de casa, Rafaela suele responder: ascensos, desempates y permanencias en distintos puntos del país así lo acreditaron.
Llega con un equipo consolidado. Créditos: Gustavo Conti
Un estadio con historia reciente
San Nicolás no es un escenario más para la Crema. Allí vivió partidos límite que quedaron grabados en la memoria.
Juárez conoce esa historia de cerca: la transitó como jugador y hoy la transmite desde el banco, con un mensaje que recorre el vestuario en la previa de la final: volver a activar el espíritu competitivo que marcó las grandes hazañas del club.
El partido se jugará este domingo, a las 16:00, en el Estadio Único de San Nicolás. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la definición será por penales. La ciudad ya se moviliza y volaron más del 50% de las entradas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.