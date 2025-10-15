El camino de “La Crema” para llegar a la final por el ascenso a Primera Nacional

Atlético de Rafaela está a solo un partido de lograr su gran objetivo: regresar a la Primera Nacional. El próximo domingo 19 de octubre a las 16:00, en el Estadio Único de San Nicolás, enfrentará a Club Ciudad de Bolívaren la final única de la temporada 2025 del Torneo Federal A, que definirá al primer ascendido de la categoría.
Foto: Gentileza
La definición será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el ascenso se definirá mediante serie de penales. El ganador subirá directamente, mientras que el perdedor tendrá otra oportunidad en la instancia de Reválida.
El largo camino de Rafaela hasta la final
El equipo dirigido por Iván Juárez inició su participación en febrero y atravesó cuatro fases para alcanzar esta instancia decisiva. A lo largo de la temporada, disputó partidos intensos en condición de local y visitante, consolidándose como uno de los equipos más regulares del torneo.
Primera fase – Etapa regular
Rafaela finalizó entre los mejores de la Zona Norte, con triunfos claves como el 2-0 ante Boca Unidos y la victoria 1-0 frente a Bartolomé Mitre. También sumó empates valiosos de visitante que lo mantuvieron en la pelea por la clasificación. Boca Unidos 0-2, Mitre 0-1, Sarmiento (LB) 2-1, Juventud Antoniana 1-0, entre otros.
Segunda fase – Zona Campeonato
En esta instancia, el equipo rafaelino elevó su rendimiento. Superó 2-1 a Gimnasia de Chivilcoy, ganó en Pergamino frente a Douglas Haig (2-1) y se impuso a Sportivo Belgrano 2-0 en barrio Alberdi, resultados que le permitieron avanzar a los playoffs.
El histórico clásico local
Además, en esta instancia se produjo un capítulo muy especial: Atlético de Rafaela recibió en Alberdi a su histórico rival, “9 de Julio”, en un clásico que no se disputaba en una categoría nacional desde hacía 30 años. La expectativa fue enorme: la tribuna popular celeste estuvo colmada, mientras que la parcialidad juliense despidió a su plantel desde su estadio.
Foto: Gentileza
En aquel último enfrentamiento, el triunfo había quedado en manos del equipo de la casaca roja. Pero en esta oportunidad, la historia fue distinta: Atlético se impuso con autoridad por 3 a 1, desatando una verdadera fiesta en las tribunas, con cánticos, banderas y humo celeste y blanco.
Ese fervor popular, sin embargo, derivó en una sanción disciplinaria para el club, debido al uso de pirotecnia no autorizada.
Tercera fase – Playoffs
En un cruce durísimo, Rafaela enfrentó a Club Olimpo. Empató 0-0 en Bahía Blanca y ganó 2-1 de local, desatando la ilusión de todo el pueblo celeste y blanco.
Cuarta fase – Semifinal
La “Crema” brilló en casa con un 3-0 sobre Sportivo Belgrano que lo dejó a un paso de la gran final. Luego, cerró la serie en San Francisco con un 0-0 que le aseguró el boleto a San Nicolás.
El rival: Ciudad de Bolívar, en busca de su primera gran hazaña
Fundado en 2002, Ciudad de Bolívar disputará su primera final de Federal A con el sueño de lograr un ascenso histórico a la Primera Nacional.
Foto: Gentileza
En semifinales, revirtió la serie ante Argentino de Monte Maíz: tras perder 2-1 de visitante, ganó 3-0 de local y selló su pase a la definición.
El conjunto bonaerense llega con confianza y una campaña sólida, pero enfrente tendrá a un equipo con mayor experiencia en instancias decisivas.
Entradas: precios, venta y traslado de hinchas
La venta de entradas en Alberdi comenzó este miércoles 15 de octubre, de 8:00 a 18:30, en la Secretaría Administrativa “Julio Litvak”. A cada club se le asignaron 5.000 localidades para sus simpatizantes, y se dispondrá de micros para facilitar el traslado a San Nicolás.
La hinchada de Atlético ocupará las tribunas Dámaso y Platea Del Pozo (con butacas). El operativo de seguridad contará con ingreso diferenciado para ambas parcialidades.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.