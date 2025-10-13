Atlético de Rafaela, 9 de Julio y Central Córdoba van por el ascenso
La Crema jugará la final del ascenso a la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar, mientras que el equipo juliense pasó de fase en el reducido por el segundo cupo tras derrotar a Germinal de Rawson. En la Primera C, el Charrúa venció 2 a 1 a Deportivo Español por la ida de los cuartos de final.
9 de julio de Rafaela aplastó a Germinal y sigue en carrera por el ascenso.
Atlético de Rafaela logró la clasificación a la final por el primer ascenso del Torneo Federal A. El elenco rafaelino empató 0 a 0 este domingo ante Sportivo Belgrano de San Francisco como visitante, y gracias al 3 a 0 de la ida pasó al partido definitorio.
Las Águilas llegan a este encuentro luego de dejar en el camino a Argentino de Monte Maíz. La ida había sido 1 a 0 para los cordobeses en calidad de local, mientras que en la revancha los bonaerenses dieron vuelta la historia con un contundente 3 a 0.
Por su parte, 9 de Julio de Rafaela aplastó por 5 a 0 a Germinal de Rawson este domingo en el Coloso Germán Soltermam. La ida había salido 1 a 1 en el sur de nuestro país.
En el partido jugado en La Perla del Oeste, el León se puso en ventaja a los 7 minutos de la primera parte con gol de Maximiliano Ibáñez de penal. Promediando dicho período, Braian Peralta estiró las diferencias en favor del “9”.
En el segundo tiempo, los dirigidos por Marcelo Varela terminaron de liquidar el pleito. Enzo Abondetto, Nicolás del Solé y Tomás Bonilla decretaron el 5 a 0 definitivo.
En la siguiente etapa (la tercera de seis fases en busca del segundo ascenso), 9 de Julio se medirá ante Deportivo Rincón de Neuquén. La ida se jugará este fin de semana en nuestra provincia, mientras que la revancha tendrá lugar en Rincón de los Sauces dos semanas más tarde.
Ahora, 9 de Julio se medirá ante Deportivo Rincón de Neuquén
El equipo petrolero viene de dejar en el camino nada menos que a Sportivo Las Parejas. El Lobo no pudo revalidar lo hecho en la ida como local, en la cual se había impuesto por 2 a 0.
En el partido de vuelta, jugado este domingo en Neuquén, los locales se adelantaron por los goles de Fernando Inda y Germán Cervera en el primer tiempo. En la segunda mitad, Héctor Rueda, Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres le pusieron cifras definitivas al encuentro.
Primera C
Central Córdoba comenzó este lunes su camino en los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso en el certamen de Primera C. El Charrúa se llevó un partidazo por 2 a 1 ante Deportivo Español como visitante y jugando todo el segundo tiempo con un hombre menos.
El encuentro arrancó con el dueño de casa aprovechando la localía. A los 18 minutos de la parte inicial, el Gallego se puso en ventaja tras un centro desde el sector izquierdo de Fernández. El arquero Facundo Gastaudo salió con dudas y Gonzalo Vivanco lo anticipó para el 1 a 0 parcial. Con ese resultado los equipos se fueron al entretiempo.
El León se impuso en La Perla del Oeste.
A los 9 minutos del complemento llegó una de las jugadas que iba a condicionar el partido. Mateo Yaszczuk fue a disputar una pelota aérea con su pierna muy elevada, y terminó golpeando con la suela al delantero Nicolás Ríos en la nuca. El árbitro López Monti no dudó e inmediatamente le mostró la tarjeta roja, por lo que el defensor charrúa debió irse prematuramente a las duchas.
Parecía que el partido se hacía cuesta arriba para el Matador, pero al equipo de la dupla Teglia-Acoglanis nunca hay que darlo por muerto.
Tres minutos después de la expulsión, Córdoba salió rápido de contra con un pelotazo. Tomás Ramírez tomó la pelota picando apenas adelante de mitad de cancha y entre tres defensores. El número 10 vio adelantado al arquero Mauro Ruggero y sacó un zapatazo largo que se coló por arriba del guardameta local para el 1 a 1.
Independientemente de la igualdad, Español fue con todo a buscar el gol de la victoria, pero sin éxito.
A los 42 minutos del complemento, Facundo Marín condujo un contragolpe rápido, en el cual Elías Barraza no tuvo más remedio que derribarlo al borde del área. Era un tiro libre peligroso en favor de Central Córdoba.
El propio Marín se hizo cargo de la ejecución, y con un remate exquisito que se coló en el ángulo del palo del arquero, puso el 2 a 1 en favor del Charrúa.
Recordamos que el ganador de esta serie se medirá en semifinales ante Ituzaingó, que viene de caer en la final por el primer ascenso ante Camioneros.
