Resumen de Ascenso

Atlético de Rafaela, 9 de Julio y Central Córdoba van por el ascenso

La Crema jugará la final del ascenso a la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar, mientras que el equipo juliense pasó de fase en el reducido por el segundo cupo tras derrotar a Germinal de Rawson. En la Primera C, el Charrúa venció 2 a 1 a Deportivo Español por la ida de los cuartos de final.