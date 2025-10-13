#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Primera Nacional

Reducido por el ascenso: días y horarios de los cuartos de final

Tras los octavos de final, ya están definidos los ocho equipos que buscarán el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los partidos de ida se jugarán entre sábado y lunes.

GyEM fue el primero en ascender
 21:35
Por: 

Con la clasificación de los últimos equipos durante el fin de semana, el Reducido de la Primera Nacional entra en su etapa más caliente: los cuartos de final. El objetivo es claro para todos: conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026 y acompañar a Gimnasia de Mendoza, que ya aseguró su boleto.

Cuatro partidos, tres días

Los cruces de ida se disputarán entre el sábado 19 y el lunes 21 de octubre. El primer choque será en Salta: Gimnasia y Tiro recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 22 en el estadio Gigante del Norte.

El domingo habrá doble jornada. A las 14:45, Gimnasia de Jujuy será local ante Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto. Más tarde, a las 17:00, Deportivo Morón enfrentará en su cancha a Atlanta.

El último cruce de ida se jugará el lunes a las 19:00, cuando Tristán Suárez reciba a Estudiantes de Caseros en el estadio 20 de Octubre.

El formato y las ventajas

Desde esta instancia, los enfrentamientos son ida y vuelta, y no habrá penales ni alargue: si hay empate en el marcador global, avanzará a semifinales el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada regular.

Aún no están confirmados los días y horarios de los encuentros de vuelta, pero se espera que se jueguen entre el viernes 25 y el lunes 28 de octubre.

El camino al segundo ascenso

Los ocho equipos sueñan con seguir en carrera por el segundo pasaje a la élite del fútbol argentino. Gimnasia de Mendoza ya espera desde la Liga Profesional, y el Reducido promete emociones fuertes hasta el final.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro