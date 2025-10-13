Reducido por el ascenso: días y horarios de los cuartos de final

Con la clasificación de los últimos equipos durante el fin de semana, el Reducido de la Primera Nacional entra en su etapa más caliente: los cuartos de final. El objetivo es claro para todos: conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026 y acompañar a Gimnasia de Mendoza, que ya aseguró su boleto.
Cuatro partidos, tres días
Los cruces de ida se disputarán entre el sábado 19 y el lunes 21 de octubre. El primer choque será en Salta: Gimnasia y Tiro recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 22 en el estadio Gigante del Norte.
El domingo habrá doble jornada. A las 14:45, Gimnasia de Jujuy será local ante Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto. Más tarde, a las 17:00, Deportivo Morón enfrentará en su cancha a Atlanta.
El último cruce de ida se jugará el lunes a las 19:00, cuando Tristán Suárez reciba a Estudiantes de Caseros en el estadio 20 de Octubre.
El formato y las ventajas
Desde esta instancia, los enfrentamientos son ida y vuelta, y no habrá penales ni alargue: si hay empate en el marcador global, avanzará a semifinales el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada regular.
Aún no están confirmados los días y horarios de los encuentros de vuelta, pero se espera que se jueguen entre el viernes 25 y el lunes 28 de octubre.
El camino al segundo ascenso
Los ocho equipos sueñan con seguir en carrera por el segundo pasaje a la élite del fútbol argentino. Gimnasia de Mendoza ya espera desde la Liga Profesional, y el Reducido promete emociones fuertes hasta el final.
