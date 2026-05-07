La Copa Sudamericana dejó una de las jugadas más curiosas de la semana en el duelo entre Audax Italiano y Vasco da Gama. El conjunto chileno abrió el marcador gracias a un increíble gol en contra del defensor Alan Saldivia, en una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El insólito gol en contra que sufrió Vasco da Gama y se hizo viral en redes
Audax Italiano se puso en ventaja ante Vasco da Gama gracias a un insólito error defensivo de Alan Saldivia. El equipo brasileño reaccionó y terminó ganando 2-1 en Chile.
El partido, disputado bajo una intensa lluvia en el estadio Bicentenario de La Florida, terminó con victoria 2-1 para el equipo brasileño, que logró recuperarse tras un arranque inesperado.
El error que sorprendió a todos
Apenas iban cinco minutos cuando llegó la jugada que cambió el inicio del encuentro. Saldivia intentó jugar hacia atrás para su arquero Léo Jardim Fuzato, pero el pase tomó velocidad por el césped mojado y terminó dentro del arco.
La presión del delantero Michael Vadulli complicó aún más la maniobra y el arquero reaccionó tarde. El gol en contra dejó desconcertado a Vasco da Gama y permitió que Audax Italiano tomara rápidamente la ventaja.
Las imágenes del error recorrieron las redes sociales y generaron repercusión inmediata entre hinchas y medios deportivos de distintos países.
Audax dominó el primer tiempo
Más allá del tanto accidental, el conjunto chileno logró sostener una buena actuación durante gran parte de la primera mitad. El equipo dirigido por Gustavo Lema manejó mejor las condiciones del partido y complicó a un Vasco que lucía incómodo.
Michael Vadulli fue uno de los futbolistas más peligrosos del local y tuvo incluso una chance clara para ampliar la diferencia. Además, Audax llegó a tener un penal a favor, aunque el VAR anuló la acción por posición adelantada.
Vasco da Gama, que no contó con Renato Gaúcho por suspensión, mostró dificultades para generar juego y abastecer al delantero argentino Claudio Spinelli.
La reacción brasileña en el complemento
En el segundo tiempo el desarrollo cambió completamente. Vasco adelantó líneas y comenzó a dominar la posesión frente a un Audax que retrocedió demasiado cerca de su área.
A los 59 minutos, el árbitro sancionó penal para la visita tras una infracción de Marcelo Ortiz sobre Spinelli. Luego de revisar la jugada en el VAR, el defensor chileno fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol.
El propio Spinelli convirtió el empate desde los doce pasos y, más tarde, Matheus França selló la remontada con un remate desde afuera del área para el 2-1 definitivo.
Cómo quedó el grupo de la Sudamericana
Con este resultado, Vasco da Gama alcanzó los siete puntos y quedó como líder del Grupo G de la Copa Sudamericana. Audax Italiano, en cambio, permaneció con cuatro unidades y complicó su situación en la pelea por la clasificación.
El conjunto chileno ya había sufrido una derrota como local frente a Olimpia y ahora deberá buscar puntos fuera de casa para mantenerse con chances de avanzar.