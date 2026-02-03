Temporada 2026

Toyota Gazoo Racing va por más en TC2000: "El objetivo es defender el uno"

Luego de una temporada histórica en el TC2000, en la que conquistó los títulos de pilotos, equipos y marcas, Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA ya trabaja con la mirada puesta en el campeonato 2026. Darío Ramonda, responsable de la escudería, analizó las claves del éxito logrado junto a Matías Rossi y Emiliano Stang y anticipó el gran objetivo del año: defender el número uno.