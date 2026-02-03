Toyota Gazoo Racing va por más en TC2000: "El objetivo es defender el uno"

El Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA cerró un 2025 inolvidable en el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA.
Luego de una temporada histórica en el TC2000, en la que conquistó los títulos de pilotos, equipos y marcas, Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA ya trabaja con la mirada puesta en el campeonato 2026. Darío Ramonda, responsable de la escudería, analizó las claves del éxito logrado junto a Matías Rossi y Emiliano Stang y anticipó el gran objetivo del año: defender el número uno.
Con Matías Rossi y Emiliano Stang al mando de los Toyota Corolla Cross GR-S, la estructura alcanzó un logro absoluto al quedarse con los campeonatos de pilotos, equipos y marcas.
“Fue un año óptimo. Logramos ganar los tres títulos que se disputaron y volver a ser campeones en TC2000 fue una gran satisfacción. Esto nos permitió devolverle a Toyota Argentina la confianza que nos dio durante tantos años”, destacó Darío Ramonda, responsable del equipo con sede en Córdoba Capital.
Uno de los factores determinantes del éxito fue la rápida adaptación al nuevo reglamento técnico, marcado por la incorporación de los SUV a la categoría.
Ramonda explicó que el equipo supo interpretar desde el inicio las nuevas reglas y encontró el camino correcto para evolucionar el vehículo.
“Durante las primeras fechas logramos una buena ventaja porque entendimos bien el reglamento técnico. El equipo tuvo la capacidad de desarrollar y evolucionar un auto que representó un gran desafío”, señaló. Ese trabajo se reflejó en pista y permitió que el título se definiera entre los propios pilotos del equipo en la última fecha disputada en Junín.
El Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA afrontará en 2026 su 27ª temporada consecutiva en el TC2000, dentro del 47º Campeonato Argentino, que comenzará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Callejero de Buenos Aires, junto al Top Race YPF INFINIA.
Confirmada la continuidad del séxtuple campeón Matías Rossi y del subcampeón Emiliano Stang, el equipo ya retomó la actividad tras el receso.
“Luego de unos días de vacaciones, parte del equipo ya está trabajando en los SUV, revisando elementos y continuando con el desarrollo de los autos”, explicó Ramonda.
Con una base sólida, continuidad de pilotos y experiencia acumulada, el objetivo está claro: “Este año el desafío es defender el uno con nuestros pilotos”, concluyó el responsable de la escudería, que vuelve a presentarse como uno de los grandes candidatos al título.