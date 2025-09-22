#HOY:

Lautaro y Mac Allister, entre los 25 mejores del mundo en la gala de París

El delantero del Inter terminó 20° y el mediocampista del Liverpool fue 22°. Ambos integran la lista final del Balón de Oro 2025, que se entregará en el Théâtre du Châtelet.

Alexis, Lautaro y Dibu, los representantes argentinos. Foto: Reuters
 19:07
Por: 

La gala del Balón de Oro 2025 tiene nuevamente presencia argentina. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se ubicaron entre los 30 mejores jugadores del mundo tras una gran temporada con sus clubes en Europa. El delantero del Inter fue 20°, mientras que el mediocampista del Liverpool ocupó el 22° lugar.

Ambos formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022 y continúan siendo figuras destacadas en sus respectivos equipos. Lautaro brilló en la Serie A y llegó a la final de la Champions League, mientras que Mac Allister fue pieza clave en el mediocampo del conjunto de Anfield.

Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Torino - San Siro, Milan, Italy - October 5, 2024 Inter Milan's Lautaro Martinez in action REUTERS/Daniele MascoloLautaro Martínez volvió a meterse entre los mejores del mundo por su temporada en Inter. Foto: Reuters

El caso de Dibu Martínez

Además de Lautaro y Mac Allister, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del mundo. El marplatense ya se llevó ese galardón en 2023 y sigue siendo una referencia bajo los tres palos.

En esta edición, parte desde atrás en las votaciones, pero mantiene chances de figurar entre los tres mejores del año. Su regularidad en Aston Villa y en la Selección Argentina le aseguran un lugar destacado.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Aston Villa - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 21, 2025 Aston Villa's Emiliano Martinez during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Dibu Martínez fue nominado nuevamente al Trofeo Yashin como mejor arquero. Foto: Reuters

Todos los nominados al Balón de Oro

La lista de 30 jugadores incluye nombres como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Erling Haaland, entre otros. La ceremonia se realizará en el Théâtre du Châtelet, con las principales figuras del fútbol internacional presentes.

El Balón de Oro mantiene su prestigio como el premio individual más importante del fútbol mundial y, una vez más, tiene a Argentina en la escena principal.

