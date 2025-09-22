Lautaro y Mac Allister, entre los 25 mejores del mundo en la gala de París

La gala del Balón de Oro 2025 tiene nuevamente presencia argentina. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se ubicaron entre los 30 mejores jugadores del mundo tras una gran temporada con sus clubes en Europa. El delantero del Inter fue 20°, mientras que el mediocampista del Liverpool ocupó el 22° lugar.
Ambos formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022 y continúan siendo figuras destacadas en sus respectivos equipos. Lautaro brilló en la Serie A y llegó a la final de la Champions League, mientras que Mac Allister fue pieza clave en el mediocampo del conjunto de Anfield.
Lautaro Martínez volvió a meterse entre los mejores del mundo por su temporada en Inter. Foto: Reuters
El caso de Dibu Martínez
Además de Lautaro y Mac Allister, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del mundo. El marplatense ya se llevó ese galardón en 2023 y sigue siendo una referencia bajo los tres palos.
En esta edición, parte desde atrás en las votaciones, pero mantiene chances de figurar entre los tres mejores del año. Su regularidad en Aston Villa y en la Selección Argentina le aseguran un lugar destacado.
Dibu Martínez fue nominado nuevamente al Trofeo Yashin como mejor arquero. Foto: Reuters
Todos los nominados al Balón de Oro
La lista de 30 jugadores incluye nombres como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Erling Haaland, entre otros. La ceremonia se realizará en el Théâtre du Châtelet, con las principales figuras del fútbol internacional presentes.
El Balón de Oro mantiene su prestigio como el premio individual más importante del fútbol mundial y, una vez más, tiene a Argentina en la escena principal.
