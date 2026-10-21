El futuro de Lisandro Martínez en Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. Luego de protagonizar una controversia por sus declaraciones sobre la dirigencia del club inglés, el defensor argentino comenzó a aparecer en las especulaciones del mercado de pases europeo y Barcelona surgió como uno de los posibles interesados en incorporarlo.
Lisandro Martínez quedó en el radar de Barcelona tras la polémica en Manchester United
El defensor de la Selección argentina quedó en el centro de la escena tras sus críticas a la dirigencia del club inglés. En ese contexto, el equipo catalán aparece como un posible destino para el mercado de verano europeo de 2027.
El conflicto se originó tras la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la Champions League, cuando el futbolista cuestionó la planificación deportiva de la institución y la falta de refuerzos para competir al máximo nivel continental.
“ No tenemos la calidad para competir a nivel continental”, expresó el marcador central ante la prensa europea. Además, apuntó contra las decisiones de la dirigencia en materia de incorporaciones y consideró que el equipo necesitaba sumar jugadores para elevar su nivel competitivo.
“Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir”, sostuvo Martínez, quien también reconoció el mérito del conjunto español en el encuentro.
Sus declaraciones generaron repercusiones dentro de Manchester United y derivaron en una reunión con el entrenador, Michael Carrick, y representantes de la institución. Aunque circularon versiones sobre una posible exclusión del plantel, el técnico descartó esa alternativa y dio por superado el episodio.
Barcelona aparece como posible destino
En medio de este escenario, el nombre de Lisandro Martínez comenzó a vincularse con Barcelona. Según informó el periodista especializado en mercado de pases Ekrem Konur, el club catalán sigue de cerca la situación del defensor argentino con vistas al mercado de verano europeo de 2027.
La posibilidad de incorporarlo sin pagar un monto por su transferencia sería uno de los factores que explicarían el interés. Sin embargo, esa alternativa está condicionada por la situación contractual del futbolista: Manchester United cuenta con una cláusula que le permitiría extender unilateralmente su vínculo por una temporada más.
Por ese motivo, el futuro del campeón del mundo dependerá tanto de las decisiones de la dirigencia inglesa como de las eventuales negociaciones que puedan surgir en los próximos meses.
Barcelona no sería el único club que habría seguido de cerca al defensor. Atlético de Madrid también apareció anteriormente entre los equipos vinculados con el argentino, aunque no trascendieron negociaciones formales.
Por el momento, no existe confirmación de una oferta concreta ni de conversaciones avanzadas para concretar una salida. No obstante, la situación deportiva y contractual de Martínez podría convertirlo en uno de los nombres a seguir durante el próximo mercado europeo.
Los números de Lisandro Martínez en Manchester United
Desde su llegada procedente del Ajax en 2022, en una operación cercana a los 60 millones de euros, Lisandro Martínez disputó 118 partidos oficiales con la camiseta de Manchester United, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.
Durante ese período, el defensor convirtió cuatro goles, aportó tres asistencias y recibió 24 tarjetas amarillas, además de una expulsión. En total, acumuló 9.006 minutos de juego en las distintas competiciones.
En la temporada 2026/27 participó en seis encuentros de la Premier League y dos de la Champions League, torneo en el que consiguió marcar un gol.
En cuanto a su palmarés con el conjunto inglés, Martínez conquistó la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024.
Mientras tanto, su continuidad en Manchester United permanece bajo la lupa y Barcelona aparece como una alternativa a observar, aunque cualquier eventual transferencia dependerá de la evolución de su situación contractual y del interés concreto de los clubes involucrados.