Bayern Munich escribió una de esas noches que quedan pegadas a la memoria de la Champions League. En el Allianz Arena derrotó 4-3 al Real Madrid en un partido electrizante, cambiante y lleno de figuras en alto nivel, y se metió entre los cuatro mejores de Europa después de una revancha que tuvo de todo.
En una noche inolvidable, Bayern dejó afuera al Real Madrid y avanzó a semifinales
El equipo alemán venció 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena, revirtió una serie cargada de golpes y se clasificó a las semifinales de la Champions League tras una revancha vibrante y cambiante.
El cruce enfrentaba a dos gigantes con peso histórico en la competición y no decepcionó. El desarrollo fue una montaña rusa desde el primer minuto, con errores inesperados de arqueros experimentados, ráfagas ofensivas, respuestas anímicas inmediatas y un cierre cargado de tensión que terminó del lado del conjunto bávaro.
Un inicio frenético y sin respiro
Antes del minuto de juego, el Real Madrid ya estaba arriba en el marcador. Un error de Manuel Neuer en la salida dejó la pelota servida para Arda Güler, que aprovechó el arco vacío y definió de primera desde larga distancia para poner el 1-0 en una jugada tan sorpresiva como impactante.
El golpe fue fuerte, pero Bayern reaccionó rápido. Apenas cinco minutos después encontró el empate con un cabezazo de Aleksandar Pavlovic, favorecido por una mala salida de Andriy Lunin en un córner. Así, en un puñado de minutos, el partido ya había mostrado que iba a jugarse a una velocidad poco habitual incluso para una noche de Champions.
Lo que siguió hasta el descanso fue un intercambio sin red. Güler volvió a aparecer y firmó su doblete con un tiro libre que contó con una floja respuesta de Neuer. Enseguida, Harry Kane aprovechó un descuido en el área y volvió a empatar para sostener la sensación de vértigo constante.
Golpes de un lado y del otro
La propuesta del Bayern, con marcas hombre a hombre en el fondo, exponía riesgos enormes ante jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius. El Real lo aprovechó y volvió a golpear cuando el brasileño encabezó una acción profunda y asistió al francés para el 3-2 parcial del conjunto español.
Ese resultado resumía el primer tiempo: un equipo alemán decidido a empujar siempre y un Real Madrid listo para castigar cada espacio. El entretiempo llegó como una pausa necesaria después de 45 minutos de pura intensidad, con la sensación de que todavía quedaba mucho por romperse.
En la segunda mitad el trámite siguió abierto. El Bayern se mantuvo vivo, empujó con decisión y empezó a cargar el área rival con mayor continuidad. Del otro lado, Real Madrid tuvo momentos para liquidarlo, pero nunca logró bajar el ritmo emocional del encuentro ni blindar la ventaja.
Luis Díaz cambió la serie
El momento decisivo llegó en el tramo final. A los 44 minutos del segundo tiempo, Luis Díaz apareció con un derechazo cruzado, desde afuera del área, que se metió arriba y desató el delirio en Múnich. Fue el 3-3 en la noche y el gol que volvió a inclinar la serie a favor del local.
Poco antes, además, Real Madrid había quedado condicionado por la expulsión de Eduardo Camavinga, que vio la roja tras protestar. Esa secuencia terminó de empujar el contexto hacia el lado del Bayern, que sintió el impulso de la gente y fue con todo por el golpe definitivo.
Ya en el cierre, Michael Olise encontró el espacio y clavó el 4-3 que terminó de sellar la clasificación. Fue el broche para una remontada vibrante y para una serie que mantuvo la adrenalina hasta el último segundo, con el Madrid obligado a resistir con diez en un escenario cada vez más adverso.
Bayern vuelve a instalarse entre los grandes
La clasificación del Bayern tuvo peso por el rival y por la forma. No solo dejó en el camino al Real Madrid, el rey histórico de la competición, sino que lo hizo en una revancha que exigió carácter, respuesta futbolística y una capacidad constante para levantarse de cada golpe.
También hubo premio para Arsenal, que empató 0-0 ante Sporting y aseguró su lugar en semifinales. Así, los primeros dos boletos a la penúltima instancia quedaron definidos en una jornada europea atravesada por partidos de enorme tensión y jerarquía.
Para el Bayern, en cambio, la noche fue todavía más grande. No fue solo una victoria: fue una clasificación construida en medio del caos, la presión y el intercambio permanente de golpes. Una de esas funciones que reafirman por qué la Champions sigue siendo el escenario más feroz del fútbol europeo.