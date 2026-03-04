Rotundo éxito de una nueva edición del "Torneo Beach Hockey Santa Fe"
El equipo de Las Aliadas obtuvo la Copa Fleming y Martolio en el tradicional certamen que año a año organiza Georgina Anzilliero, que en esta ocasión se llevó a cabo en dos canchas enclavadas en la Costanera Este santafesina.
El fin de semana pasado tuvo lugar, en laCostanera Este santafesina, la octava edición del tradicional "Torneo de Beach Hockey Santa Fe", certamen organizado desde su primera disputa por Georgina Anzilliero, y que tiene como premio principal la Copa Fleming y Martolio.
Precisamente la organizadora del torneo, en comunicación con El Litoral, destacó el éxito del campeonato, durante el cual "todas y todos los que participaron pudieron disfrutar y divertirse, que es lo que buscamos en esta etapa del año, cuando todavía no han comenzado las competencias oficiales, en un hermoso sitio como lo es la Costanera Este".
Torneo Beach Hockey Santa Fe. Foto: Gentileza
Referenciando al lugar en el cual se llevó a cabo el torneo, el mismo se disputó en dos canchas montadas en el "Parador Santa Fe", a orillas de la Laguna Setúbal, con sus aguas, la playa, el sol y el Puente Colgante como testigos de una competencia que, como siempre, finalizó con la entrega de premios y por supuesto, los clásicos sorteos, a los cuales este año se agregó un paseo en kayak.
La organización del certamen informó que debido a la cantidad de equipos participantes, se decidió armar dos canchas para la disputa simultánea de partidos, ya que con una sola no iban a dar los tiempos de luz diurna.
Torneo Beach Hockey Santa Fe. Foto: Gentileza
Al término de la competencia, que se dividió en dos zonas para luego jugar los cruces, la Copa Fleming y Martolio fue para el equipo de Las Aliadas.
Las posiciones finales fueron las siguientes: 1- Las Aliadas, 2- Los Bud, 3- ADN, 4- CAE, 5- Las Garzas, 6-Ferro Hockey, 7- Las Franchus, 8- Las Guapas, 9- San Martín, 10- Las Pink, 11- Golden Sand.
Torneo Beach Hockey Santa Fe. Foto: Gentileza
Por supuesto, y como es de imaginar, organizar este tipo de evento no es nada sencillo, teniendo en cuenta que se trata de una competencia totalmente amateur, por eso Georgina Anzilliero agradeció a quienes colaboraron para que se haga realidad esta nueva edición del "Torneo de Beach Hockey Santa Fe", que ya es un clásico año tras año: Fleming y Martolio; YPF Giorgi y Sartor; Costa Este Parador Santa Fe; Coca Cola; Quilmes; Bonaqua; Novo Nonino; San Lucas Alimentos Saludables; Korn barritas; El Edén (productos Ángel); Dulcilandia; Impacto Deportes; La Isla Bv.; Hockeymanía; Play Zone; Marta B; Kalkomax; Fortress Training Club; Solanas Sport; Scoop indumentaria; Raffi; Setúbal Sup; Kayak Kawaii; Óptica Guadalupe; Adriana Peluquería; Dai Sladky; Deportes Santa Fe.