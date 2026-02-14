La octava edición del Torneo de Beach Hockey Santa Fe está a la vuelta de la esquina

El sábado 21 de febrero es la fecha que esperan todas y todos los amantes del beach hockey (hockey playa). Es que ese día, desde las 14, se llevará a cabo la octava edición del tradicional Torneo de Beach HockeySanta Fe, que tiene en disputa, año tras año, la Copa Fleming y Martolio.
Se llevará a cabo la octava edición del tradicional Torneo de Beach Hockey Santa Fe.
De todos modos, el objetivo primordial de la organización es despedir el verano a puro hockey mediante un particular certamen sobre una superficie que invita al goce, el disfrute y la diversión, junto a uno de los paisajes más bellos de nuestra ciudad, como lo es la Costanera Este.
Precisamente, el lugar en el cual se "montará" la cancha es el "Parador Santa Fe", a orillas de la Laguna Setúbal, con sus aguas, la playa, el sol y el Puente Colgante como testigos de una competencia que, como siempre, finalizará con la entrega de premios y por supuesto, los clásicos sorteos, a los cuales este año se agrega un paseo en kayak.
La organización del campeonato informa que los equipos, formados por ocho (8) jugadoras (cinco en cancha) tiene tiempo de inscribirse hasta este lunes 16; además de resaltar que el torneo se jugará con el reglamento de Beach Hockey, cada partido tendrá una duración de dos (2) tiempos de siete (7) minutos cada uno.
El sábado 21 de febrero es la fecha que esperan todas y todos los amantes del beach hockey (hockey playa).
Por último,se aconseja llevar protector solar, gorro, toalla, malla y/o short y muchas ganas de disfrutar y divertirse.
Para despejar cualquier duda, se pueden comunicar con Georgina (342-4079534) o con Agustina (342-4436418).