Con una remontada épica, Unión sumó un triunfazo en cancha de Instituto
Fue 80 a 78 con un robo y conversión de Franco Balbi a menos de 5 segundos del epílogo. Lo perdía por 17 al cierre del tercer cuarto pero lo revirtió para sumar su undécima victoria de la temporada. Mañana visita a Independiente de Oliva.
Unión sumó su 11° triunfo de la temporada. Foto: LNB.
En la noche de este viernes, Unión de Santa Fe puso en marcha una mini gira que incluye 3 presentaciones en la provincia de Córdoba con una resonante victoria en la casa de Instituto, vigente subcampeon de la Liga Nacional de Básquet. En un cotejo muy duro ante un rival de jerarquía, el elenco que conduce Ariel Rearte tuvo una noche difícil en la faz ofensiva durante los primeros 3 cuartos para luego explotar con un parcial de 29 a 10 en los últimos 11 minutos de juego que le dio la victoria.
El base Franco Balbi fue la gran figura y uno de los goleadores tatengues sumando 19 y anotando la bandeja que puso el 80 a 78 final cuando quedaban menos de 5 segundos en el reloj y tras un robo en la primer línea defensiva. El goleador de Unión en la noche fue el debutante Theo Akwuba, que convirtió 20 y además bajo 13 rebotes. Entonado por este resultado, el equipo rojiblanco asumirá otro duro examen en la noche del domingo cuando visite al encumbrado Independiente de Oliva.
El americano Akwuba debutó y se despachó con 20 puntos. Foto: LNB.
El partido
Instituto tuvo un dominio de la primera mitad con un 42% de tres puntos liderado por 10 puntos de Cook y Saiz más 7 de Loveridge. En la visita, con un bajo 23% de larga distancia y 6 pérdidas, hubo 15 puntos y 8 rebotes de Akwuba y 10 Balbi, pero la gloria se fue al entretiempo al frente por 48-35.
En el tercer cuarto los cordobeses mantuvieron el control con apariciones de Copello. Sin embargo, con Balbi y Akwuba, más Guerra y Elías en distintos pasajes, el tatengue se acercó y a falta de 1 minuto logró igualarlo con un robo y conversión del propio Balbi (78-78). La gloria sufrió dependiendo de Cook en el último cuarto y se quedó sin variantes anotadoras. Y el juninense volvió a correr tras un resbalón de Cook y pérdida, para anotar y poner el 80-78 a falta de 5 segundos, para terminar con un triunfazo en Alta Córdoba.
Franco Balbi sumó 19, incluyendo el doble decisivo en Alta Córdoba. Foto: LNB.
Síntesis
INSTITUTO (78): Leandro VILDOZA 8; Anton COOK 18; Tomás MONACCHI 7; Jordan LOVERIDGE 12; Javier SAIZ 17 (FI); Nicolás COPELLO 12; Vicente GARELLO 4; Luca SALVETTI 0; Kadir POMARE 0; Jerson CAICEDO 0. DT: Sebastián GONZÁLEZ.
UNIÓN (80): Franco BALBI 19; Yeferson GUERRA 9; Emiliano BASABE 6; Daniel HURE 8; Theodore AKWUBA 20 (FI); Felipe QUEIROS 3; Federico ELÍAS 8; Martín CABRERA 7; Facundo CHAMORRO 0. DT: Ariel REARTE.