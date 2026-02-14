Liga Nacional de Básquet

Con una remontada épica, Unión sumó un triunfazo en cancha de Instituto

Fue 80 a 78 con un robo y conversión de Franco Balbi a menos de 5 segundos del epílogo. Lo perdía por 17 al cierre del tercer cuarto pero lo revirtió para sumar su undécima victoria de la temporada. Mañana visita a Independiente de Oliva.