En la previa del choque con Oberá

El básquet de Unión le brinda el merecido homenaje a Nacho Alessio, su eterno capitán

Un par de semanas después de que anunciara su retiro del básquet profesional, el ex pivote tatengue será distinguido frente a su gente en el Ángel P. Malvicino. Será desde las 21, minutos antes del comienzo del juego contra los misioneros. “Lo lindo de esta carrera es que la gente te recuerde de esa manera” dijo Alessio a El Litoral.