El básquet de Unión le brinda el merecido homenaje a Nacho Alessio, su eterno capitán
Un par de semanas después de que anunciara su retiro del básquet profesional, el ex pivote tatengue será distinguido frente a su gente en el Ángel P. Malvicino. Será desde las 21, minutos antes del comienzo del juego contra los misioneros. “Lo lindo de esta carrera es que la gente te recuerde de esa manera” dijo Alessio a El Litoral.
Alessio fue capitán y referente en las últimas 3 temporadas. Foto: LNB.
Este sábado, minutos antes de que Unión reciba al siempre difícil Oberá de Misiones por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, se vivirá un momento diferente y muy especial para todos los presentes en el Ángel P. Malvicino y todos los que de una u otra manera están involucrados con el deporte de la americana en la institución tatengue.
Tal y como oficializó el club a través de sus canales oficiales, la previa del choque con Oberá servirá de excusa para brindarle el merecido reconocimiento a Ignacio Alessio, el pivote nacido en Santa Fe y reconocido hincha rojiblanco, que recientemente le puso punto final a una extensa carrera que incluyó más de 20 temporadas como jugador profesional.
Así anunció Unión el homenaje para su capitán. Crédito: Prensa Unión.
Tras el anuncio que se hizo oficial a principios de año, Alessio viajó con su familia y cumplió con un par de compromisos sociales antes de retornar a Santa Fe para acoplarse en el día a día del plantel que conduce Ariel Rearte y que atraviesa hoy su mejor momento de la temporada con cinco victorias en fila y metido en zona de playoffs.
Sin definir ciento por ciento qué será de su futuro, Nacho se dará el lujo de compartir un momento emotivo que incluirá a sus más cercanos, sus amigos y todos los fanáticos de Unión que le entregarán el aplauso merecido a varios años de esfuerzo y liderazgo dentro y fuera de la cancha.
Horas antes del homenaje, El Litoral charló en exclusiva con Ignacio Alessio, quien comenzó contando cómo transita esta nueva etapa de su vida: “Me sigo sintiendo parte de esto, es un equipo de que fui parte desde el comienzo y he manifestado que voy a estar hasta el último día de esta temporada acompañándolos".
"Estoy siempre atento escuchando lo que se necesite hacer, colaborar, acompañar. Hoy el lugar que tengo está un poco más afuera del equipo, pero así y todo sigo disfrutando de poder estar así llevando un mate, escuchando, charlando, y viviendo bien de cerca cómo están transitando la temporada ellos, cómo son las sensaciones de los entrenamientos y cómo se van preparando”, indicó.
Respecto de la permanencia junto al plantel que integraba hasta hace un par de semanas y su nueva rutina diaria, el jugador surgido de Macabi reveló: “Vengo de estar unos días afuera pero estoy al tanto de cómo vienen trabajando los chicos así que eso me hace sentir bien y me hace sentir parte. En lo personal eso me ayuda también a que no haya sido un cambio tan brusco".
"Lo estoy transitando de buena manera que es lo más importante y un poco lo que trato de manifestar cada vez que lo hablamos con mis compañeros. El cuerpo técnico también me ayuda a que todo sea mucho más llevadero” comentó el ex número 10 rojiblanco.
Consultado directamente por la situación que se prepara para este sábado por la noche, el ex capitán de Unión fue sincero e indicó: “La realidad no sé qué es lo que se está armando. Yo me enteré hace 48 horas con la publicación de que va a haber así como un recibimiento de la gente para agradecer un poco todo lo que he estado transitando acá en el club".
"Como siempre agradecido como lo fui desde el primer momento que llegué acá. Desde el día que salió la publicación y la nota que me hizo el club he recibido varios mensajes, gente que hace muchísimo tiempo que no nos veíamos, que hemos compartido distintos equipos y estado en distintas ciudades, viviendo diferentes momentos y etapas”, agregó Alessio.
En referencia a lo que significa para él haber recorrido ese camino dentro del básquet profesional, Alessio comentó: “Lo lindo de esta carrera es que la gente te recuerde de esa manera. Yo creo que va a haber mucho de eso en el día de mañana. Hay veces que hay que hacer el esfuerzo de no emocionarse o de no quebrarse porque hay muchos recuerdos".
"Fueron 22 años de carrera en los que hemos pasado por un montón de cosas pero la verdad es que estoy tranquilo. Hoy tengo la gente que quiero alrededor mío para que me acompañe y eso me da tranquilidad y me da paz para poder afrontar este momento”, completó.
En otro tramo de la charla, consultado acerca de lo que piensa para la próxima etapa de su vida vinculada al deporte que abrazó desde muy niño, Nacho señaló: “La verdad es que esto es todo muy reciente, mi último partido fue en noviembre y estábamos muy a fin de año tratando de darle un cierre al 2025 y a su vez proyectando el 2026".
"La verdad no era algo que lo estaba pensando así que le dimos un cierre, pasamos las fiestas con la familia y después tratando de disfrutar un poco para no estar tan pendiente del calendario deportivo. El club sabe muy bien que yo voy a estar acá acompañando, que cuentan conmigo para lo que sea y que voy a estar si necesitan algo desde el lugar que corresponda”, analizó Alessio.
Siguiendo por esta línea, completó: “Hoy me siento muy tranquilo para ver qué voy a afrontar. Esta es una nueva etapa, de mucho conocimiento donde tengo ganas de aprender un montón de cosas, de estudiar y de encarar algún proyecto. Son cosas que uno las venía pensando con tiempo pero la verdad es que estoy con calma, no estoy tratando de darle una forma a mi futuro ya mismo”.
En el final, y aprovechando su conocimiento en materia de básquet y en particular de la Liga Nacional, Alessio hizo su análisis del buen presente del equipo de Rearte: “Al equipo lo veo bien, está pasando un muy buen momento. Los muchachos se están sintiendo bien en la cancha, entrenando y jugando".
"Está en un buen momento el equipo, venimos de varias victorias y eso hace que todo se vaya acomodando. Estamos sumando jugadores nuevos que se van adaptando a la categoría y me parece que los muchachos en ese sentido están muy mentalizados en poder consolidarse, poder ir en busca de más para estar más arriba todavía", dijo en el final.
Theodore Akwuba (25 años), arribó a la ciudad de Santa Fe para sumarse al plantel comandado por Ariel Rearte. Luego de cumplir con los estudios médicos correspondientes, el pívot estadounidense ya tuvo su primer entrenamiento con el plantel Rojiblanco. El interno de 2.07 metros de altura nació el 27 de abril de 2000 en Montgomery, Alabama.
El pivote de 2.07 llega de la liga de Mongolia. Foto: Prensa Unión.
Cuenta con experiencia en equipos de la NCAA y profesionalmente jugó en Kobrat (Finlandia), Nelson Giants (Nueva Zelanda), y su último paso por el básquet de Mongolia. De esta manera, Akwuba completa el roster con el cual el Tatengue afrontará el resto de la temporada de la Liga Nacional.