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El travesaño privó a Belgrano del triunfo ante Huracán en Córdoba

El Pirata igualó 1-1 con el Globo por la octava fecha. Passerini tuvo un penal en la última jugada, pero su remate impactó en el travesaño.

Belgrano llegó a 12 puntos y continúa en zona de clasificación para los octavos de final.Belgrano llegó a 12 puntos y continúa en zona de clasificación para los octavos de final.
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Belgrano empató 1-1 con Huracán en el estadio Julio César Villagra, por la octava fecha del Torneo Clausura. El local estuvo a centímetros de quedarse con la victoria mediante un penal ejecutado en tiempo adicional.

Nicolás “Uvita” Fernández abrió el marcador para el conjunto cordobés a los 16 minutos del segundo tiempo. Jordy Caicedo convirtió la igualdad cuando restaban seis para el cierre y Lucas Passerini estrelló el último remate del partido en el travesaño.

Dos goles anulados

Belgrano generó las primeras situaciones mediante Fernández y Lucas Zelarayán, aunque encontró una buena respuesta del arquero Hernán Galíndez. A los 29 minutos, un desborde de Emiliano Rigoni terminó con un gol en contra de Máximo Palazzo.

La acción fue anulada después de una revisión del VAR, que detectó una mano de Rigoni durante el control previo. Sobre el cierre de la primera parte, Caicedo convirtió para Huracán, pero el tanto tampoco fue validado por una posición adelantada.

El marcador se abrió a los 61 minutos. Tras un tiro de esquina y una segunda jugada conducida por Ramiro Hernández, Fernández recibió dentro del área y definió de zurda para establecer el 1-0.

La reacción de Huracán

Huracán alcanzó el empate a los 84 minutos, cuando César Ibáñez aprovechó un desorden defensivo y habilitó a Caicedo. El delantero ecuatoriano superó al arquero Thiago Cardozo y convirtió el 1-1.

En tiempo adicionado, Luis Lobo Medina sancionó un penal para Belgrano por una infracción de Pedro Ojeda sobre Zelarayán. Passerini se encargó de la ejecución, pero la pelota golpeó en el travesaño y salió del campo.

Cómo quedaron en la Zona B

Con el empate, Belgrano llegó a 12 puntos y se mantiene dentro de los puestos de clasificación para los octavos de final. En la próxima fecha visitará a Sarmiento de Junín.

Huracán alcanzó las 10 unidades y continúa fuera de la zona de clasificación. Su siguiente compromiso será ante Racing, el domingo 13 de septiembre.

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