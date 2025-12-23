Del All-Star al mar: la nueva vida del jugador NBA que apuesta por la pesca profesional
Mientras se entrena para regresar a las canchas, Ben Simmons adquirió una franquicia en la liga Sport Fishing Championship. Desde Miami, impulsa un nuevo proyecto mientras sueña con volver a competir al máximo nivel.
Ben Simmons compró una franquicia de pesca profesional en Miami.
Ben Simmons, tres veces All-Star de la NBA y ex número uno del draft, atraviesa el cierre de 2025 fuera de la liga. A los 29 años, y tras otra temporada marcada por lesiones, el base australiano decidió concentrarse en su recuperación física... y en un inesperado nuevo desafío: convertirse en propietario de un equipo profesional de pesca deportiva.
La franquicia se llama South Florida Sails y compite en la Sport Fishing Championship (SFC), una liga de pesca en altamar con 16 equipos y torneos en ciudades costeras de Estados Unidos. Simmons, reconocido por su pasión por el mar, se convirtió en su dueño mayoritario. “Es como el nuevo Fórmula 1, pero en el mundo de la pesca”, dijo en una entrevista con Andscape.
Un nuevo rumbo lejos del parquet
El deportista reveló que desde hace meses realiza sesiones de entrenamiento dobles en Los Ángeles con el objetivo de volver a jugar. No descarta una vuelta para el All-Star break o, si fuera necesario, la próxima temporada. “No quiero ocupar un lugar en un equipo si no puedo dar todo lo que tengo. Sería egoísta”, sostuvo Simmons.
El ex NBA dedica sus días a entrenarse y trabajar con su equipo South Florida Sails.
Sus últimas apariciones en la NBA fueron esporádicas: tras su salida de Brooklyn Nets, jugó 18 partidos con Los Angeles Clippers, promediando apenas 2.9 puntos. La causa, explicó, fue una lesión crónica en la espalda. “No podía moverme como quería. Me dolía hasta tirar una bandeja”, confesó.
Dueño, pescador y emprendedor
Aunque no planea competir como pescador profesional, Simmons explicó que su objetivo es impulsar la liga, acercar gente al deporte y construir comunidad en Miami, ciudad que considera su hogar. También contó que el barco oficial de su club se llama The Real One Fishing Club Boat, y que destina gran parte de su tiempo libre a esa actividad.
“Cuando era chico, me pasaba horas tirando pescando en la costa. Hoy tengo un equipo, un barco y la posibilidad de transformar la pesca deportiva en algo más grande”, afirmó.
“No quiero volver a medias. Solo si estoy en mi mejor versión”, dijo sobre la NBA.
Sin rencores, con ganas de volver
Simmons repasó su carrera, sus logros (Rookie del Año, tres veces All-Star, elegido en el All-Defensive First Team) y también sus frustraciones, especialmente su conflictiva salida de Philadelphia 76ers y los momentos más duros de sus lesiones. “Tal vez necesitaba todo esto para encontrarme”, dijo.
También valoró su regreso a Klutch Sports, la agencia que lo representa, y aseguró que su relación con Rich Paul, su agente, está intacta. “Hubo un impasse, pero siempre fue familia”, remarcó.
Aunque el foco mediático sobre Simmons se redujo, él se mantiene sereno. “Mis fans siguen ahí y saben lo que puedo dar. Estoy lejos de estar terminado. El regreso, si se da, será cuando esté al 100%”.
Ben fue 3 veces All-Star. Foto: Reuters
El talento está, pero el tiro...
Tal vez su carrera no salió como esperaban los scouts o como él la escribía en sus primeras temporadas, pero Simmons no deja de ser un gran talento. Sus elecciones al All-Star no fueron casualidad y con 29 años y un cuerpo sano, puede contribuir en serio en un equipo con aspiraciones al título.
Sus habilidades para armar el juego y defender a los mejores, son algo garantizado. Sin problemas de espalda y con el peso de ser "el elegido" fuera ella, Ben tiene la oportunidad de dar vuelta una narrativa que lo persigue desde hace años.
¿Qué necesita? Aprender a tener un tiro consistente. Más allá de que en las últimas dos temporadas la NBA volvió a amigarse con el tiro de media distancia -algo que Simmons hace relativamente bien-, es contraproducente para un equipo tener a un jugador en cancha que directamente no puede tirar de triple. En 7 años intentó 36 tiros de tres puntos y sólo metió 5.
La única forma de que vuelva, es con un tiro de 3. Foto: Reuters
Andre Drummond es un ejemplo de esto. El pivot seleccionado en 2012 nunca tuvo un tiro consistente, la mayoría de sus tiros venían desde la zona y hasta en el poste bajo erraba la pelota. Previo a la corriente temporada, Drummond ya intentaba muchos más triples que Simmons, al punto de que en dos años consecutivos intentó más que el base en toda su carrera (38 en la 18-19 y 35 en la 19-20).
La eficacia nunca estuvo ahí, pero prácticamente nunca dejó de intentarlo. Aunque este año cambió algo. Ya en el ocaso de su carrera se sumó a unos jóvenes Philadelphia 76ers y, con Embiid jugando cada vez menos y otros talentos surgiendo, entendió que para estar en la cancha, tenía que aprender a sumar en otra parte que no sean rebotes ofensivos.
Drummond, en 26 partidos de esta temporada ya lleva 15 de 36 triples. No sólo es el triple de aciertos que en su previo mejor año, sino que a este ritmo para el final de temporada habría intentado más de 110 triples.
Si Drummond aprendió a tirar...
Entonces, Ben Simmons no tiene excusa si decide pisar las canchas de nuevo. O vuelve y tiene un tiro que le permita expandir su juego, o siempre va a ser una debilidad para el ataque de un equipo que no puede depender solamente de su playmaking.