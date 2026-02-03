Benzema cambió de club en Arabia: se fue de Al Ittihad y acordó con Al Hilal

Karim Benzema dejó Al Ittihad y se convirtió en nuevo jugador de Al Hilal, el equipo que también tuvo a Neymar y que actualmente lidera el campeonato de Arabia Saudita.
Karim Benzema dejó Al Ittihad y fue presentado como nuevo jugador de Al Hilal, líder de la liga saudí. La salida se dio tras una polémica por la renovación y un acuerdo que se cerró en las últimas horas.
El traspaso se concretó luego de un conflicto entre el delantero francés y su club anterior, a partir de la negociación por una renovación contractual que el jugador rechazó por diferencias económicas.
Según la información difundida en los últimos días, la tensión se inició cuando Benzema consideró “insultante” la oferta de extensión y cuestionó los términos planteados, en un contexto donde se menciona que percibía un salario anual cercano a los 100 millones de euros.
En ese escenario intervino el Public Investment Fund, que administra a varios equipos del país, y se avanzó con una solución para destrabar su continuidad en la liga con un cambio de institución.
La operación había sido anticipada por el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, y luego fue oficializada por Al Hilal con el anuncio del refuerzo.
El club comunicó la incorporación y el propio futbolista dejó un breve mensaje a los hinchas. Además, se informó que el contrato firmado se extiende hasta mediados de 2027.
Durante su etapa en Al Ittihad, iniciada en 2023, Benzema disputó 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias. En ese período ganó la liga saudí y la Copa Rey de Campeones 2025.