Mercado de pases

Benzema cambió de club en Arabia: se fue de Al Ittihad y acordó con Al Hilal

Karim Benzema dejó Al Ittihad y fue presentado como nuevo jugador de Al Hilal, líder de la liga saudí. La salida se dio tras una polémica por la renovación y un acuerdo que se cerró en las últimas horas.