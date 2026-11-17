Milton Delgado no pudo completar el entrenamiento de Boca de este martes y se sometió a estudios por una molestia en una de sus rodillas. Su situación genera incertidumbre antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para este sábado en Barranquilla, Colombia.
Preocupación en Boca: un titular se hizo estudios antes de la final de la Sudamericana
El mediocampista no terminó la práctica de este martes por una molestia en una rodilla. El club aún no difundió un diagnóstico de cara al cruce con Atlético Mineiro.
El mediocampista trabajaba junto al plantel en el predio de Ezeiza cuando debió interrumpir la actividad. Hasta el momento, el club no emitió un parte médico que confirme una lesión ni que permita establecer su disponibilidad para el encuentro decisivo.
Sin diagnóstico oficial
“Hay un jugador titular que hoy no pudo terminar la práctica y por cuestiones de precaución lo mandaron a hacerse estudios. Ese jugador es Milton Delgado”, informaron desde ESPN. La versión sobre un posible esguince de rodilla de grado uno es extraoficial.
La misma señal indicó que Lautaro Blanco también fue sometido a estudios y recordó lo ocurrido con Santiago Ascacibar antes del partido ante Banfield por la Copa Argentina. En aquella oportunidad, el volante estuvo en duda por una molestia, pero finalmente disputó los 90 minutos.
Una pieza habitual de Arruabarrena
Delgado es uno de los jugadores más utilizados por Rodolfo Arruabarrena. Participó de los últimos 12 encuentros oficiales de manera consecutiva y completó los 90 minutos en los siete más recientes, una continuidad que lo consolidó entre las opciones habituales del entrenador.
Desde la llegada del Vasco, el mediocampista estuvo presente en 23 de los 28 partidos que Boca disputó en todas las competencias. Fue preservado en el empate ante Newell’s en Rosario por el Clausura y, en septiembre, se perdió otros cuatro encuentros por una lesión.
Al plantel le queda una práctica más en Buenos Aires antes de viajar a Colombia. La evolución de Delgado y los resultados de los estudios serán determinantes para definir si estará disponible para enfrentar al conjunto brasileño.