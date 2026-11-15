Boca venció 3-0 a Banfield este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaron los goles del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que disputará el título ante Platense.
Boca goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina
El Xeneize ganó 3-0 en Mendoza con goles de Ascacíbar, Villa y Lozano. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Platense en la definición del título.
El triunfo llegó después de la consagración del Xeneize en la Tabla Anual de la Liga Profesional, que le permitió asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores. En Mendoza, sumó una nueva victoria y consiguió el pase al encuentro decisivo del certamen federal.
Las atajadas y la apertura del marcador
Antes de la ventaja de Boca, Álvaro Montero tuvo intervenciones importantes para sostener el cero. El arquero evitó un gol de Banfield en el comienzo y volvió a responder ante un remate desde afuera que se desvió. Del otro lado, Diego Rodríguez rechazó un intento de Alan Velasco.
La diferencia llegó sobre el cierre de la primera mitad. Ascacíbar aprovechó un pase de Leandro Paredes y puso el 1-0, resultado con el que el conjunto de la Ribera encaminó la semifinal frente al equipo dirigido por Pedro Troglio.
Villa amplió y Lozano cerró la cuenta
En el segundo tiempo, Boca amplió la ventaja con un contragolpe que terminó en gol de Villa. Más tarde, el lateral uruguayo Leandro Lozano convirtió el tercero y estableció el resultado definitivo que le dio al Xeneize la clasificación.
Banfield quedó eliminado después de una campaña en la que había superado a Real Pilar y resuelto por penales sus cruces con San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. El Taladro tampoco había logrado ingresar a los playoffs del Torneo Clausura.
El camino hasta la definición
Para llegar a esta instancia, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, y luego dejó atrás a Vélez por penales en octavos de final. En cuartos, remontó una desventaja de dos goles ante Racing y ganó 3-2 con tres tantos de Enner Valencia. Su próximo rival en la Copa Argentina será Platense.