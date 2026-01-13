Lucas Batistuta será el nuevo DT de Boca Unidos

Boca Unidos de Corrientes presentó este viernes el “Proyecto Boca Unidos 2026” y confirmó a Lucas Batistuta como su nuevo director técnico para disputar el Torneo Federal A. Con 29 años, el hijo de Gabriel Batistuta asumirá su primera experiencia profesional tras un exitoso ciclo en el fútbol del norte santafesino.
El nombramiento de Batistuta se enmarca en un plan de reestructuración institucional que apunta a consolidar al club como una referencia regional, con el respaldo de inversores locales y la llegada de referentes con trayectoria. José Chamot fue oficializado como director deportivo y Alberto Boggio como coordinador general.
El flamante cuerpo técnico se completa con José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico, en un esquema que busca conjugar conocimiento del ascenso con planificación a largo plazo.
Del tricampeonato en Romang al salto profesional
Lucas Batistuta viene de consagrarse tricampeón con Romang FC en la Liga Reconquistense, donde logró protagonismo como DT desde fines de 2024. Ese ciclo exitoso y su conocimiento del club correntino —donde jugó como futbolista— fueron claves para su designación.
El nuevo entrenador también tuvo pasos por Colón, Platense de Reconquista y el ascenso italiano como jugador, experiencia que ahora buscará capitalizar en su rol de conductor desde el banco de suplentes.
El apellido Batistuta, otra vez en la escena
Con esta incorporación, el apellido Batistuta vuelve a tener peso en el fútbol argentino. Si bien Gabriel —su padre— no participa formalmente del proyecto, su figura sobrevuela la decisión. En Corrientes confían en que Lucas pueda imprimir una identidad fuerte y construir un equipo competitivo desde una mirada moderna del juego.
El desafío no será menor: Boca Unidos busca recuperar protagonismo en un torneo siempre difícil como el Federal A. Y lo hará apostando por una generación joven, con raíces en la región y ambición de crecer.