Con gol de Santiago Castro, Bologna eliminó a Roma y se metió en cuartos de final

Bologna dio el golpe en una de las llaves más vibrantes de los octavos de final de la Europa League. En un partido cambiante, intenso y con siete goles, el equipo rossoblù derrotó 4-3 a Roma como visitante, selló un 5-4 en el global y consiguió su clasificación a los cuartos del torneo continental.
El gran aporte argentino llegó a través de Santiago Castro, que volvió a ser determinante en una noche grande para su equipo. El delantero marcó el tercer gol de Bologna y fue una de las figuras de una serie que había comenzado igualada 1-1 en la ida y terminó resolviéndose recién en tiempo suplementario.
Un arranque con gol argentino y respuesta inmediata
Bologna abrió el partido a los 22 minutos del primer tiempo. La jugada nació en los pies de Castro, que asistió a Jonathan Rowe para el 1-0 parcial y empezó a inclinar una eliminatoria que todavía estaba completamente abierta. Roma reaccionó rápido y llegó al empate a través de Evan Ndicka.
Antes del descanso, el conjunto visitante volvió a golpear. Federico Bernardeschi convirtió de penal y dejó a Bologna otra vez en ventaja, en un trámite que ya mostraba el tono cambiante que tendría toda la noche en el Olímpico.
Castro apareció en el segundo tiempo
A los 12 minutos del complemento, Santiago Castro volvió a dejar su sello. Tras una recuperación alta, recibió por la derecha y definió con potencia para marcar el 3-1 de Bologna, un gol que parecía encaminar la clasificación y que confirmó el peso del ex Vélez en una llave de nivel europeo.
Roma, sin embargo, no se entregó. Donyell Malen descontó de penal y más tarde Lorenzo Pellegrini marcó el 3-3 que empujó el partido al alargue, en un cierre que volvió a cargar de tensión a una serie que ya tenía todos los condimentos.
El gol decisivo llegó en el suplementario
Cuando el partido se encaminaba a una definición todavía más larga, Bologna encontró el golpe definitivo en el tiempo extra. Nicolo Cambiaghi apareció para convertir el 4-3 y terminar de sellar la clasificación del equipo visitante, que logró uno de los triunfos más resonantes de su temporada.
La victoria metió a Bologna entre los ocho mejores de la Europa League y lo puso frente a Aston Villa en la próxima instancia. Será un cruce con presencia argentina asegurada, porque del otro lado espera el equipo de Emiliano Martínez, que eliminó a Lille.
Un paso importante para Castro y para Bologna
Para Santiago Castro, el partido dejó algo más que un gol. El delantero argentino participó en la asistencia del primero, marcó el tercero y se consolidó como una pieza decisiva en el recorrido continental de un Bologna que sigue dando pasos firmes en el plano internacional.
La clasificación también tiene peso histórico para el club italiano, que logró avanzar a una instancia importante en Europa después de una noche de carácter en Roma, con personalidad para golpear, resistir y volver a imponerse cuando la serie parecía escaparse.