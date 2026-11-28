Bronson Reed murió a los 38 años. La WWE anunció el fallecimiento del luchador australiano, cuyo nombre real era Jermaine Haley, a través de un comunicado oficial que generó conmoción entre sus compañeros y los fanáticos de la lucha libre.
Quién era Bronson Reed, el luchador de la WWE que murió tras sufrir complicaciones médicas
La empresa comunicó el fallecimiento del deportista australiano y expresó sus condolencias a su esposa, su hija y sus seres queridos. Su última aparición fue en Crown Jewel.
“WWE está devastada al anunciar que Jermaine Haley, conocido como Bronson Reed, falleció hoy a los 38 años debido a complicaciones médicas”, informó la compañía.
En el mismo mensaje, la organización destacó la trayectoria del deportista y su calidad humana: “Jermaine fue una figura enorme dentro de WWE, pero, más importante aún, una persona extraordinaria, un hombre de familia dedicado y un compañero muy querido”.
Además, la empresa expresó sus condolencias a su esposa Paige, a su hija y a todos sus familiares y seres queridos.
La noticia causó un fuerte impacto, especialmente porque el luchador había atravesado un complicado cuadro médico durante las últimas semanas.
La última aparición en WWE
La última vez que Bronson Reed apareció en pantalla fue el 7 de noviembre, durante el evento Crown Jewel, realizado en Arabia Saudita.
Aunque no tenía una lucha programada, el australiano intervino en el combate por los Campeonatos Mundiales en Parejas, en el que participaban The Vision, integrado por Bron Breakker y Austin Theory, frente a los equipos de Penta y Je’Von Evans.
En medio del enfrentamiento, Oba Femi apareció para detener la intervención de Reed y protagonizó una impactante secuencia sobre el escenario.
El luchador levantó a Reed y lo arrojó desde la estructura hacia unas mesas ubicadas en el sector de producción, en una escena que llamó la atención de los espectadores.
Las lesiones
Tras el episodio, distintos medios especializados informaron que Bronson Reed había sufrido múltiples fracturas de costillas y una lesión renal.
También trascendió que el luchador había sido sometido a una intervención quirúrgica y que permanecía en Arabia Saudita para recibir atención médica.
El 17 de noviembre se conoció que había regresado a su hogar para continuar con el proceso de recuperación.
Sin embargo, diez días después, la WWE comunicó su fallecimiento a los 38 años, atribuyéndolo a complicaciones médicas.
Qué se sabe sobre su muerte
Hasta el momento, la WWE no brindó detalles sobre la causa específica de las complicaciones médicas que provocaron la muerte del luchador.
Tampoco confirmó que el fallecimiento estuviera directamente relacionado con las lesiones que había sufrido durante Crown Jewel.
De esta manera, la noticia dejó numerosas preguntas entre los seguidores de la lucha libre, que en las últimas semanas habían seguido de cerca la evolución de la salud del deportista australiano.