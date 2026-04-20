Capibaras XV volverá a salir a escena este lunes desde las 20, cuando visite a Peñarol en Montevideo por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. El partido se jugará en el estadio Charrúa, escenario habitual del rugby uruguayo, aunque en este 2026 también empezó a ser utilizado por equipos de fútbol profesional.
Juegan Capibaras XV contra Peñarol; seguí el partido en vivo
La franquicia del Litoral visita este lunes a Peñarol en el estadio Charrúa por la octava fecha del Súper Rugby Américas. Nicolás Galatro hará dos cambios entre los backs para un cruce clave en Uruguay.
El equipo del Litoral llega a esta presentación en un momento importante del torneo. Después de la victoria ante Tarucas en Rosario, la franquicia que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos buscará sostener su lugar entre los puestos principales en una competencia cada vez más pareja.
Un cruce exigente en el Charrúa
Capibaras afrontará una nueva salida internacional en un escenario particular. El estadio Charrúa, ubicado en el Parque Rivera, pasó a ser casa del rugby uruguayo desde 2012, pero este año también recibió partidos de fútbol de Montevideo City Torque y Miramar Misiones, por lo que se convirtió en una cancha de formato cambiante entre un fin de semana y otro.
Para este partido, incluso, el cerco perimetral utilizado para el fútbol quedó montado detrás de la cartelería LED. El escenario tiene capacidad para 16.000 espectadores y césped artificial, un detalle que también le suma un condimento especial al duelo frente a Peñarol.
Dos cambios en Capibaras para visitar a Peñarol
Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo resolvieron dos modificaciones respecto al equipo que viene de vencer a Tarucas. Los cambios se darán entre los backs: Bruno Heit volverá a la titularidad en reemplazo de Guido Chesini y Gino Dicapua ingresará por Francisco Lluch.
Ese movimiento también provocará un retoque en la última línea, ya que Franco Rossetto pasará a ocupar el puesto de fullback. La buena noticia para el staff es que podrá repetir el mismo pack de forwards, algo valorado por el cuerpo técnico para sostener continuidad en las formaciones fijas y en la generación de juego.
La formación de Capibaras para jugar en Uruguay
Capibaras XV formará con Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini como capitán, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bruno Heit, Bautista Estellés, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.
En el banco estarán Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Santiago Vítola. Además, Lis ocupará el lugar de Manuel Cúneo, que ya se encuentra con Los Pumitas M20 para disputar el Rugby Championship, mientras que Grenón reemplazará a Basilio Cañas, también afectado al seleccionado juvenil.
Así llega Peñarol al partido
El conjunto uruguayo presentará tres cambios respecto al equipo que viene de perder en Buenos Aires frente a Pampas. Habrá modificaciones en la pareja de medios, con los ingresos de Ícaro Amarillo y Juan Francisco Pereyra, y también entrará Nicolás Pittaluga en lugar de Ignacio Facciolo.
Peñarol saldrá con Francisco Suárez, Joaquín Myszka y Jesús Porro; Ethan Fryer y Manuel Rosmarino; Manuel Ardao, Lucas Bianchi como capitán y Manuel Diana; Ícaro Amarillo y Juan Francisco Pereyra; Tomás Baca Castex, Noah Flesch, Juan Manuel Alonso, Santiago Marolda y Nicolás Pittaluga.
El árbitro y el antecedente que ilusiona
El encuentro de este lunes será arbitrado por Gonzalo de Achaval y marcará el cierre de la octava fecha del Súper Rugby Américas.
Para Capibaras, además, el cruce tiene un antecedente fuerte: en el debut de la franquicia, el equipo del Litoral venció a Peñarol en Rosario por 34-7, en una noche histórica que tuvo tries de Ignacio Gandini, Franco Rossetto por duplicado y Cescutti, además de un drop y conversiones de Baronio.
Aquel partido, jugado en el Hipódromo, fue el primer gran impacto de Capibaras en el torneo y dejó una señal competitiva ante uno de los nombres pesados del Súper Rugby Américas. Ahora, el desafío será distinto: repetir frente a Peñarol, pero esta vez en Montevideo y con la presión de seguir sumando en la pelea por los puestos de arriba.