Carlos Alcaraz escribió un nuevo capítulo en su carrera. El tenista español se consagró campeón del ATP Finals por primera vez, tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (9-7) en la final disputada este domingo en Turín, Italia.
Carlos Alcaraz venció a Zverev y conquistó por primera vez el ATP Finals en Turín
El español derrotó al alemán por 6-2 y 7-6 (9-7) en la final disputada en Italia. A los 23 años, sumó el trofeo que le faltaba en el cierre de una temporada con seis títulos.
Con una actuación de alto nivel, el número tres del mundo superó al actual líder del ranking y se quedó con el título del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. La definición se extendió durante dos horas y un minuto en el Inalpi Arena.
La conquista tiene un valor especial para Alcaraz, que había llegado a la final en la edición anterior, pero no había podido quedarse con el trofeo. Esta vez logró cerrar el torneo con una victoria ante uno de los rivales más exigentes del circuito.
Una final que Alcaraz dominó desde el comienzo
El español tomó rápidamente el control del partido. Consiguió quebrar el servicio de Zverev en dos oportunidades durante el primer set y aprovechó las dificultades del alemán para encontrar regularidad con su saque.
Zverev, que había llegado a la definición sin perder ningún set durante el torneo y sin ceder su servicio, no pudo sostener esa estadística frente a la presión de Alcaraz. El primer parcial quedó en manos del español por 6-2.
En el segundo set, el alemán reaccionó y elevó su nivel. La definición se volvió mucho más equilibrada, con intercambios intensos y oportunidades para ambos jugadores.
Zverev llegó a tener tres puntos para quedarse con el parcial en el tie-break, pero Alcaraz respondió con personalidad, salvó las tres oportunidades y terminó imponiéndose para cerrar el partido en dos sets.
El título que le faltaba al español
Con esta consagración, Alcaraz se convirtió en el tercer tenista español en ganar el ATP Finals. Antes lo habían conseguido Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.
El murciano, de 23 años, también alcanzó una marca reservada para un grupo muy reducido de jugadores: después de completar los cuatro títulos de Grand Slam, sumó a su palmarés el campeonato de maestros, que reúne a los mejores de cada temporada.
La victoria en Turín representó su sexto título de 2026 y el número 30 de su carrera profesional. Además, le permitió cerrar el año con una nueva conquista después de sus triunfos en Viena y París.
Las molestias físicas no frenaron a Alcaraz
La consagración también tuvo un componente especial por las dificultades físicas que acompañaron al español durante el torneo.
Alcaraz llegó a Turín después de recuperarse de una lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo cuatro meses fuera de competencia. Durante la semana también debió utilizar vendajes de protección en una de sus piernas, aunque los estudios médicos previos a la final habían arrojado resultados alentadores.
Pese a esas molestias, sostuvo un nivel competitivo que le permitió superar a sus rivales y quedarse con uno de los trofeos más importantes del calendario.
Ahora, el español tiene por delante otro desafío: la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, donde su equipo debutará ante Austria.