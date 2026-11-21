Deberá esperar otra oportunidad

Pese al respaldo del público, Del Potro no ingresará al Salón de la Fama en 2027

El tandilense no fue seleccionado para integrar la Clase 2027, pese a imponerse en la votación del público, que le otorgó un 3% adicional. La australiana Ashleigh Barty fue elegida para ingresar al prestigioso recinto, junto al japonés Shingo Kunieda, referente del tenis adaptado.