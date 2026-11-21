Juan Martín del Potro deberá seguir esperando para ingresar al Salón de la Fama del Tenis. El extenista argentino volvió a quedar al margen de la elección para la Clase 2027, en la que finalmente fue seleccionada la australiana Ashleigh Barty, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres títulos individuales de Grand Slam.
Pese al respaldo del público, Del Potro no ingresará al Salón de la Fama en 2027
El tandilense no fue seleccionado para integrar la Clase 2027, pese a imponerse en la votación del público, que le otorgó un 3% adicional. La australiana Ashleigh Barty fue elegida para ingresar al prestigioso recinto, junto al japonés Shingo Kunieda, referente del tenis adaptado.
El tandilense había sido candidato en la edición anterior, cuando el suizo Roger Federer obtuvo el reconocimiento, y tampoco consiguió reunir esta vez los votos necesarios para ingresar.
Aunque se impuso en la elección de los fanáticos, cuyo respaldo representó un 3% adicional, no alcanzó el porcentaje requerido por el reglamento de la institución.
Para ingresar en la categoría de Jugador, los aspirantes deben obtener al menos el 75% de los votos de un comité integrado por 140 periodistas especializados, historiadores y miembros de la institución. También pueden alcanzar ese porcentaje mediante la combinación de los sufragios del comité y el respaldo del público.
Ashleigh Barty fue la elegida para la Clase 2027
La australiana fue distinguida luego de una carrera deportiva destacada, en la que alcanzó la cima del tenis femenino y conquistó tres títulos individuales de Grand Slam.
Barty ganó Roland Garros en 2019, Wimbledon en 2021 y el Abierto de Australia en 2022. Además, obtuvo el US Open 2018 en la modalidad de dobles.
Su trayectoria también estuvo marcada por su dominio en el circuito femenino: permaneció 121 semanas en el primer puesto del ranking mundial de la WTA y terminó tres temporadas consecutivas como número uno.
En febrero de 2022, con apenas 25 años y poco después de consagrarse en Australia, anunció sorpresivamente su retiro del tenis profesional.
Shingo Kunieda también ingresará al Salón de la Fama
La Clase 2027 tendrá además como integrante al japonés Shingo Kunieda, considerado uno de los máximos exponentes de la historia del tenis en silla de ruedas.
Tanto Barty como Kunieda recibieron la noticia mediante videollamadas encabezadas por Kim Clijsters y Patrick McEnroe, copresidentes del Salón de la Fama. En las comunicaciones participaron distintas figuras históricas del tenis, entre ellas Martina Navratilova, Jim Courier, Tracy Austin, Pat Rafter, Pam Shriver y Esther Vergeer.
La ceremonia de incorporación se realizará entre el 26 y el 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, Estados Unidos, antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.
Otra de las candidatas era la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona de Roland Garros 2009 y del US Open 2004, quien tampoco consiguió el reconocimiento.
Del Potro todavía puede volver a ser candidato
Pese a esta nueva frustración, Del Potro conserva posibilidades de ingresar al prestigioso recinto en futuras ediciones. Según las normas de la institución, los tenistas que no resultan seleccionados permanecen como candidatos durante los dos años siguientes, siempre que mantengan las condiciones de elegibilidad.
El argentino construyó una de las carreras más destacadas del tenis nacional.
Su mayor logro fue la consagración en el US Open 2009, donde derrotó al suizo Roger Federer en la final y conquistó su único título individual de Grand Slam. También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en Río de Janeiro 2016, además de ser una de las figuras centrales del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016.
Hasta el momento, Guillermo Vilas, incorporado en 1991, y Gabriela Sabatini, distinguida en 2006, son los únicos representantes argentinos que forman parte del Salón de la Fama del Tenis.