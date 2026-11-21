Cuando el puntero entre a boxes en Las Vegas, es importante mirar qué hace el piloto que viene detrás. Si sigue en pista, puede encontrarse con aire limpio para acelerar mientras su rival intenta calentar las gomas nuevas. Si entra en la misma vuelta, la pelea se traslada a la salida de boxes. Ese duelo puede empezar entre los giros 22 y 28, la ventana que Pirelli señala para la estrategia más rápida sobre el papel: largar con blandos y completar las 50 vueltas con un juego de medios después de la parada.
Las Vegas se juega en boxes: cuándo conviene parar en el GP de Fórmula 1
Pirelli proyecta una sola parada, del blando al medio, entre las vueltas 22 y 28. El asfalto frío favorece al compuesto rojo y una neutralización puede reducir en 6,5 segundos el costo de pasar por boxes.
La primera decisión, de todos modos, se toma en la grilla de partida. El blando C5, de banda roja, ofrece más agarre y alcanza antes su temperatura de trabajo. Eso ayuda en la largada y explica por qué algunos equipos pueden preferir guardarlo para el segundo tramo. Si arrancan con el medio C4, de banda amarilla, la ventana para montar el blando se corre a las vueltas 25 a 31. Con el asfalto previsto en torno a los 14 °C, recuperar agarre rápido al salir de boxes puede valer una posición.
Franco Colapinto ya tuvo una referencia con el compuesto rojo. Clasificó décimo con 1m35s314, a 0s209 de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que quedó noveno con 1m35s105. Los dos hicieron su tiempo con blandos nuevos, igual que el resto de los pilotos de la Q3. Para seguir al argentino, el primer dato estará en la grilla: el compuesto que elija Alpine dará una pista de cuánto piensa estirar la primera tanda. El gráfico de clasificación identifica la goma con la que hizo su vuelta rápida. Los juegos que le quedan para la carrera están por confirmar.
Las cinco estrategias y sus ventanas de parada
Blando → medio Vueltas 22 a 28 — no hay segunda parada
Medio → blando Vueltas 25 a 31 — no hay segunda parada
Blando → duro Vueltas 21 a 27 — no hay segunda parada
Medio → duro Vueltas 24 a 30 — no hay segunda parada
Blando → medio → blando Vueltas 15 a 21 Vueltas 32 a 38
Darío Marrafuschi, director de Motorsport de Pirelli, explicó que la degradación fue muy baja en las simulaciones de carrera. El gráfico estima que, con cada vuelta, el blando pierde 0,08 segundos de rendimiento, el medio 0,06 y el duro 0,05. Esa diferencia ayuda a entender por qué el C5 puede sostener una primera tanda larga pese a ser el compuesto más blando de los tres.
El duro C3, de banda blanca, conserva mejor su rendimiento a medida que suma vueltas, pero tiene menos agarre y un ritmo de partida inferior. En los cálculos de Pirelli, usarlo en combinación con el blando o con el medio cuesta al menos un par de segundos en la distancia total de carrera. De ahí que aparezca como alternativa en dos de las cinco estrategias y que el proveedor espere que pocos equipos lo elijan de entrada.
Los 6,5 segundos que pueden mover la carrera
Pasar por boxes cuesta alrededor de 20 segundos con bandera verde. Con auto de seguridad o auto de seguridad virtual, la pérdida estimada baja a 13,5 segundos porque los autos que siguen en pista también reducen la velocidad. Si la neutralización aparece cerca de la ventana prevista, un equipo puede adelantar el cambio y ganar tiempo sobre un rival que ya paró. También puede ser la oportunidad para hacer una segunda detención y cerrar con blandos.
El gráfico de antecedentes de las tres ediciones disputadas entre 2023 y 2025 registra auto de seguridad en el 33% de las carreras, auto de seguridad virtual en el 67% y ninguna bandera roja. Para este sábado por la noche, el pronóstico indica 10 °C de temperatura ambiente y 0% de probabilidad de lluvia. Pirelli espera que la pista ronde los 14 °C, un valor similar al de la clasificación y algo más bajo que el de la tercera práctica libre.
Una frenada puede obligar a cambiar el plan
El viernes hubo tantos bloqueos que Pirelli puso el foco en las frenadas. Si la rueda se traba y el neumático se arrastra sobre el asfalto, puede quedar con un plano. La vibración y la pérdida de rendimiento pueden obligar al piloto a entrar varias vueltas antes de lo previsto, incluso con una degradación general baja.
El proveedor también observó un leve graining en los neumáticos delanteros al comienzo de las tandas largas. Es un deterioro superficial que afecta el agarre. Marrafuschi espera que disminuya a medida que mejore el estado de la pista y considera poco probable que sea decisivo en la carrera.
Lo que dejaron las tandas largas y la clasificación
Después de las dos prácticas en mojado del jueves, los equipos aprovecharon la última sesión libre para recuperar tiempo en pista seca y girar con medios y blandos. Isack Hadjar completó 21 vueltas con un mismo juego de C5 y Kimi Antonelli hizo 14 con un juego de C4, las cifras más altas de la sesión para cada compuesto.
George Russell lideró esa práctica con 1m34s041, seguido por Antonelli (1m34s952) y Lando Norris (1m35s015), todos con blandos nuevos. Norris también dejó la mejor referencia del viernes con el medio, 1m35s118.
En la clasificación, Antonelli bajó a 1m33s893 en su último intento y desplazó a Max Verstappen (1m34s151). Russell fue tercero con 1m34s224. El campeón del mundo completó 25 vueltas con cuatro juegos de blandos. Su compañero de Mercedes también dio 25 vueltas, mientras que Verstappen hizo 22 con cinco juegos del compuesto rojo.
Antonelli recibió el premio Pirelli Pole Position de manos de la actriz estadounidense Madelaine Petsch, conocida por interpretar a Cheryl Blossom en Riverdale y a Maya en la trilogía The Strangers. La sanción de cinco puestos por el cambio de motor lo deja sexto en la grilla de partida y pone a Verstappen al frente.