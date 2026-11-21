Le faltan 14 goles

Cristiano Ronaldo sigue acercándose a los 1.000 goles, pese a la caída de Al-Nassr

El portugués anotó el único tanto de Al-Nassr en la derrota por 3-1 frente a Al-Ahli, por un partido pendiente de la Saudi Pro League. Con su conquista número 986, quedó cada vez más cerca de una marca histórica, aunque desperdició la posibilidad de sumar otro gol desde el punto penal.