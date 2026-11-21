Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso en su camino hacia los 1.000 goles como futbolista profesional, aunque la jornada terminó con un sabor amargo. El delantero portugués convirtió en la derrota de Al-Nassr por 3-1 frente a Al-Ahli, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Saudi Pro League que se encontraba pendiente de disputa.
Cristiano Ronaldo sigue acercándose a los 1.000 goles, pese a la caída de Al-Nassr
El portugués anotó el único tanto de Al-Nassr en la derrota por 3-1 frente a Al-Ahli, por un partido pendiente de la Saudi Pro League. Con su conquista número 986, quedó cada vez más cerca de una marca histórica, aunque desperdició la posibilidad de sumar otro gol desde el punto penal.
Con su conquista, el atacante llegó a los 986 goles oficiales en su carrera y quedó a solamente 14 de alcanzar una cifra histórica. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de ampliar su registro desde el punto penal, pero su remate terminó estrellándose contra uno de los postes.
Ronaldo abrió el marcador y estuvo cerca de ampliar su cuenta
El encuentro comenzó favorable para Al-Nassr. A los 14 minutos del primer tiempo, Cristiano Ronaldo recibió una asistencia de Samú Costa y definió dentro del área con un remate preciso contra uno de los palos para establecer el 1-0.
El tanto significó su octava conquista en la actual temporada y el número 986 de su trayectoria profesional. Apenas cuatro minutos después, el portugués volvió a tener una oportunidad para convertir, pero no logró concretarla.
La ocasión más clara para ampliar la ventaja llegó desde los doce pasos. Ronaldo ejecutó el penal, consiguió engañar al arquero rival, pero su disparo terminó impactando en el poste. De esa manera, el delantero se quedó sin la posibilidad de marcar su segundo gol de la noche y acercarse todavía más a los 1.000.
Al-Ahli reaccionó y dio vuelta el resultado
Después de un comienzo favorable para Al-Nassr, el conjunto local logró recuperarse y cambió el desarrollo del partido. Luego de que le anularan un gol a los 31 minutos, Al-Ahli encontró el empate sobre el cierre de la primera etapa.
El brasileño Wenderson Galeno fue el encargado de establecer el 1-1 con una buena definición desde afuera del área, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.
En el complemento, Al-Ahli mantuvo la iniciativa y consiguió quedarse con la victoria. A los 71 minutos, el inglés Ivan Toney convirtió un penal para establecer el 2-1, mientras que apenas cuatro minutos más tarde el defensor brasileño Roger Ibáñez aprovechó una pelota suelta en el área, luego de un tiro de esquina, y selló el 3-1 definitivo.
La derrota representó un traspié para Al-Nassr, que quedó en la tercera posición de la clasificación de la liga saudí.
Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo
Tras este encuentro, Cristiano Ronaldo tendrá una nueva oportunidad para continuar alimentando su cuenta goleadora el próximo 24 de noviembre, cuando Al-Nassr reciba a Al-Sadd de Qatar por la fase de liga de la AFC Champions League Elite.
Con 986 tantos acumulados, el portugués mantiene vigente el desafío de alcanzar los 1.000 goles, una cifra que representaría uno de los registros más extraordinarios de la historia del fútbol. Le restan apenas 14 conquistas para conseguirlo.