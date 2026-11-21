La Copa Potrero 2026 está en plena disputa con presencia con acento santafesino. La Farma FC, el equipo nacido entre amigos de Carmen de Areco, reúne a futbolistas profesionales de distintas generaciones y tiene entre sus protagonistas a varios nombres vinculados al fútbol de Santa Fe.
La Copa Potrero con acento santafesino
La iniciativa que impulsa el “Kun” Agüero tiene un protagonista especial. Se trata de La Farma FC, que cuenta, entre sus filas, a varios jugadores y ex jugadores. Uno de ellos es Brian Fernández y uno de los responsables es el santafesino Alan Poch.
César “Chelito” Delgado y Brian Fernández, el ex Colón, son los jugadores que integran el equipo, mientras que Alan Poch, también santafesino, es uno de los responsables de llevar adelante la iniciativa desde la dirección y gestión deportiva. Por su parte, Ramiro Marra ocupa la presidencia honorífica del proyecto.
La Farma no es un equipo creado para la ocasión. Nació entre amigos de Carmen de Areco, construyó su propia historia en el fútbol amateur, fue tricampeón de Villa Manchi y ya participó de la primera edición de la Copa Potrero en 2024. Ahora, manteniendo esa identidad, se prepara para sumar nuevas figuras y darle una dimensión diferente al proyecto.
Junto a Delgado y Fernández también están Mariano Pavone, José María Basanta e Ignacio Herrera, entre otros protagonistas que aportarán experiencia y recorrido dentro del fútbol.
Detrás de la conformación del equipo existe una idea que Poch viene desarrollando desde hace años: visibilizar la situación que atraviesan muchos futbolistas cuando termina su carrera profesional y la necesidad de generar oportunidades para que puedan construir una nueva etapa.
Después de dedicar gran parte de su vida al fútbol, el retiro implica un cambio profundo. Se modifican las rutinas, los objetivos y el lugar que cada jugador ocupó durante años. Sin embargo, la experiencia, los conocimientos y los valores construidos durante una carrera no desaparecen con el último partido.
En ese sentido, Poch considera que todavía hay mucho por hacer para acompañar a los futbolistas en esa transición. “Hay muchos jugadores que durante toda su vida se preparan para jugar al fútbol, pero pocas veces se los prepara para lo que viene después. Cuando termina la carrera, siguen teniendo experiencia, conocimientos y muchísimo para aportar, algunos tienen claro que quieren ser directores técnicos, pero muchos otros no saben cómo continuar siendo muy jóvenes en la vida. Creo que tenemos que generar espacios y oportunidades para que puedan encontrar ese nuevo lugar”, sostiene.
Y siempre suele recordar especialmente a otro santafesino muy querido: Julio César “Huevo” Toresani. Su historia lo marcó y reforzó su preocupación por lo que sucede con los futbolistas una vez que dejan la actividad profesional.
Herramientas para una nueva etapa
La propuesta general, no comienza con esta iniciativa de participar en la Copa Potrero. Forma parte de una idea que se viene construyendo desde hace tiempo y en la que también participan varios de los exfutbolistas que hoy se suman a La Farma, junto a referentes de gran trayectoria como Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986. El objetivo es acompañar a los jugadores en la construcción de una nueva etapa: formarlos, capacitarlos, acompañarlos y acercarles herramientas y oportunidades de inserción laboral dentro del fútbol, para que puedan seguir generando, desarrollándose y construyendo un futuro con mayor seguridad y respaldo en un ámbito que conocen y al que siguen perteneciendo.
La revancha de Brian Fernández
La participación de Brian Fernández le agrega, además, un capítulo particular a esta experiencia. El futbolista tendrá la oportunidad de volver a competir y compartir una cancha, en una etapa en la que busca mostrar su presente deportivo y recuperar su lugar en el fútbol profesional. Su participación representa también una oportunidad para poner el foco en los nuevos desafíos que puede afrontar un jugador después de atravesar momentos difíciles en su carrera. Ahora tiene la posibilidad de volver a jugar y ha recibido una oferta de Racing de Chivilcoy.
La intención es que esta experiencia no termine con la edición 2026. El proyecto contempla la posibilidad de continuar participando en futuras competencias, sumar protagonistas, desarrollar acciones comerciales y sociales y generar contenidos que permitan contar las historias que se construyen alrededor del equipo.
Compromiso solidario con Akamasoa
También tiene, esta Copa Potrero, un componente solidario: la iniciativa destinará una parte de un eventual premio deportivo a Akamasoa Argentina, organización que trabaja con muchas familias en situación de vulnerabilidad y que es dirigida por otro santafesino, Gastón Vigo.