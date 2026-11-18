Carlos Alcaraz (2°) derrotó este miércoles al ruso Daniil Medvedev (4°) por 6-2 y 6-4 y se acercó a las semifinales de las ATP Finals. El español resolvió el encuentro en una hora y 11 minutos y extendió a 12 su racha de victorias consecutivas.
Alcaraz venció a Medvedev y quedó a un paso de las semifinales de las ATP Finals
El español se impuso por 6-2 y 6-4 y podría clasificar este miércoles, según el resultado entre Tiafoe y Cobolli. Busca conquistar por primera vez el torneo.
El número dos del ranking busca ganar por primera vez el certamen que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Con este resultado, podría asegurar su lugar entre los cuatro semifinalistas antes de disputar su último compromiso de la fase de grupos.
Qué necesita para clasificar
La clasificación de Alcaraz quedará asegurada si el estadounidense Frances Tiafoe (7°) vence al italiano Flavio Cobolli (5°), o si ese encuentro se resuelve en tres sets. El partido está programado para este miércoles a las 16.30.
El español volverá a jugar el viernes, cuando se mida con Cobolli en el cierre del grupo. Ese mismo día, Medvedev enfrentará a Tiafoe en busca de su pase a las semifinales.
Un cierre de temporada con títulos
Alcaraz llegó a este tramo del calendario después de una prolongada inactividad por una lesión en la muñeca. En su regreso conquistó los ATP 500 de Tokio y Viena, además del Masters de París, antes de afrontar las ATP Finals.
La victoria ante Medvedev prolongó una serie de 12 triunfos consecutivos. Su próximo compromiso frente a Cobolli completará la fase de grupos del torneo en el que busca sumar un título que todavía no consiguió.