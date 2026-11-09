El español Carlos Alcaraz (3°) se consagró campeón del Masters 1000 de París, en Francia, tras vencer al estadounidense Ben Shelton (4°) por 7-6 (5) y 7-5. Con este triunfo, consiguió su segundo título consecutivo y confirmó su gran cierre de temporada.
Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de París y sumó su segundo título consecutivo
El español derrotó al estadounidense Ben Shelton en dos sets, confirmó su gran momento deportivo y se aseguró terminar la temporada en el tercer puesto del ranking mundial.
El murciano volvió a demostrar su nivel después de superar los problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas durante varios meses. La semana anterior había conquistado el ATP 500 de Viena y ahora volvió a levantar un trofeo en el circuito.
Alcaraz se impuso ante Shelton
El español tuvo que afrontar una final exigente frente a Shelton, un rival que se destaca por la potencia de su saque y la velocidad de sus golpes.
El primer set se definió en el tie-break, donde Alcaraz logró imponerse por 7-6 (5). En el segundo parcial consiguió dos quiebres y cerró el encuentro por 7-5, en su segundo punto para partido.
De esta manera, el número tres del mundo sumó un nuevo título a su palmarés y prolongó su buen momento en el tramo final del año.
Un cierre de temporada en alza
La temporada de Alcaraz tuvo momentos complicados. El español había comenzado 2026 en el primer puesto del ranking mundial y conquistó el Abierto de Australia, el primer título de ese Grand Slam en su carrera.
Más adelante, perdió la final del Masters 1000 de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner (2°) y debió abandonar el ATP 500 de Barcelona por molestias en la muñeca derecha. Esa lesión lo obligó a permanecer varios meses fuera de competencia.
Tras su regreso, no pudo defender el título del US Open y quedó eliminado en los cuartos de final. Sin embargo, logró recuperar su mejor nivel y consiguió tres títulos en la parte final de la temporada: Tokio, Viena y París.
Con estos resultados, Alcaraz terminará el año en el tercer lugar del ranking mundial, su posición más baja desde 2022.
Cuándo jugará las ATP Finals
Después de su consagración en París, el español tendrá una semana de descanso. Alcaraz decidió no participar del ATP de Estocolmo y volverá a la competencia en las ATP Finals, que se disputarán en Turín entre el 15 y el 22 de noviembre.
El torneo reunirá a los ocho tenistas que más puntos sumaron durante la temporada. Entre los participantes confirmados se encuentran Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar.
Los grupos que dividirán a los jugadores en dos zonas todavía no fueron sorteados.