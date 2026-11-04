En una semana consagratoria para el tenis argentino en el certamen parisino, Tomás Etcheverry (31°) firmó este miércoles una de las actuaciones más memorables de su carrera deportiva. Por la segunda ronda del Masters 1000 de París, el jugador platense se impuso con autoridad frente al australiano Alex De Miñaur (9°), undécimo preclasificado, en parciales de 7-6 (2) y 6-3 tras dos horas exactas de juego en la capital francesa.
Histórico triunfo de Tomás Etcheverry en París: despachó a Alex De Miñaur y avanzó a octavos
El platense logró una de las victorias más resonantes de su carrera al superar al australiano en sets corridos. Tras dejar en el camino a dos pesados del circuito, se medirá este jueves ante Rinky Hijikata por un lugar en los cuartos de final.
El punto que le dio el triunfo a Etcheverry
El triunfo de Etcheverry ratifica el gran momento que atraviesa tras un debut estelar en el que ya había dejado fuera de órbita al ruso Andrey Rublev. Sobreviviendo a un cuadro sumamente complejo y de máxima exigencia, el argentino ratificó su jerarquía sobre superficie rápida y accedió por cuarta vez en la temporada a los octavos de final de un torneo de esta categoría, repitiendo lo hecho previamente en Miami, Montecarlo y Madrid.
El desarrollo del encuentro mostró a un Etcheverry sumamente sólido desde el fondo de la cancha. Tras abrochar un reñido primer set en el tie-break con un contundente 7-2, el tenista nacional dominó las acciones en el segundo parcial para cerrar el 6-3 definitivo y conseguir así su mejor registro histórico en el Masters de París-Bercy, luego de cuatro participaciones en el certamen.
Con el boleto a los octavos de final asegurado, el desafío inmediato tendrá lugar este jueves 5 de noviembre a partir de las 10:00 (hora argentina) en la cancha 1 del complejo parisino. Del otro del red estará el australiano Rinky Hijikata (83°), quien viene de dar la gran sorpresa de la jornada al eliminar al histórico Novak Djokovic (11°).
La contracara: la caída de Thiago Tirante
La jornada en el torneo francés no dejó únicamente sonrisas para la delegación nacional. Thiago Tirante (53°), protagonista de una temporada consagratoria que incluyó convocatorias para la Selección Argentina en la Copa Davis, se despidió del certamen en la misma instancia tras una batalla de dos horas y media frente al alemán Jan-Lennard Struff (39°).
El platense peleó cada punto, pero el marcador final favoreció al europeo por 7-6 (5), 3-6 y 6-7 (3), cerrando una ajustada derrota que de todos modos no empaña su notable año en el circuito profesional.