Master 1000 de Paris

Histórico triunfo de Tomás Etcheverry en París: despachó a Alex De Miñaur y avanzó a octavos

El platense logró una de las victorias más resonantes de su carrera al superar al australiano en sets corridos. Tras dejar en el camino a dos pesados del circuito, se medirá este jueves ante Rinky Hijikata por un lugar en los cuartos de final.