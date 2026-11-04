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Nico Paz brilló con gol, dos asistencias y un emotivo homenaje en la aplastante victoria del Como

El mediocampista argentino convirtió el tercero en la histórica paliza 9-1 ante el Lens de Francia y le dedicó su tanto a Jesús de Miguel Alameda. El conjunto italiano escaló a la cuarta posición de la fase de liga y se acomodó en puestos de clasificación directa a octavos de final.

Nico Paz celebra el tercer gol y levanta una camiseta en memoria de Jesús de Miguel, falleció tras sufrir un paro cardíaco después de una colisión durante un partido de fútbol. España.REUTERS/Catherine SteenkesteNico Paz celebra el tercer gol y levanta una camiseta en memoria de Jesús de Miguel, falleció tras sufrir un paro cardíaco después de una colisión durante un partido de fútbol. España.REUTERS/Catherine Steenkeste
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Nico Paz atraviesa un presente formidable en el fútbol europeo y volvió a ser una de las grandes figuras de la jornada internacional. En el marco de la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el mediocampista argentino de 22 años fue clave en la apabullante victoria del Como de Italia por 9-1 sobre el Lens de Francia.

El atacante de la Selección Nacional Argentina, que atraviesa su tercera temporada en la institución italiana, vive un momento soñado en la máxima competición de clubes. Paz venía de convertir un doblete frente al Manchester United y este martes estiró su racha goleadora para sellar su tercer tanto en los últimos dos compromisos de Champions.

La conquista del tinerfeño de nacimiento llegó a los 39 minutos de la primera etapa para poner el 3-0 parcial, tras un doblete previo del atacante griego Anastasios Douvikas. La acción nació en un contraataque letal: Paz recibió libre por el costado derecho del área grande tras una habilitación del propio Douvikas, controló con precisión, se perfiló de zurda y sacó un potente remate alto al primer palo que dejó sin respuestas al arquero visitante.

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz celebrates scoring their third goal REUTERS/Catherine Steenkeste TPX IMAGES OF THE DAYEl zurdo de 22 años sacó un remate inalcanzable para marcar el 3-0 parcial y sumar su tercer grito en la actual Champions League. REUTERS/Catherine Steenkeste

Tras el festejo, el futbolista protagonizó un momento de profunda emotividad al dirigirse al banco de suplentes para recibir una camiseta con el rostro de Jesús de Miguel Alameda, exjugador del Tenerife fallecido trágicamente tras sufrir un choque en el campo de juego.

El repertorio de Paz no concluyó con su gol. En el complemento, el mediocampista ofensivo exhibió toda su visión de juego al brindar dos asistencias —una para Lucas da Cunha y otra para el hat-trick de Douvikas— para terminar de redondear la aplastante victoria de los dirigidos por Cesc Fàbregas. En lo que va del curso, la joya argentina registra una marca de 6 goles y 8 asistencias en 13 partidos disputados.

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz in action with RC Lens' Kyllian Antonio REUTERS/Catherine SteenkesteNico Paz redondeó una actuación estelar con un gol y dos asistencias en la histórica victoria 9-1 del Como por la fase de liga. REUTERS/Catherine Steenkeste TPX IMAGES OF THE DAY

Con este triunfo abrumador, el Como alcanzó las 9 unidades en cuatro presentaciones y se ubicó en la cuarta posición de la tabla general, colocándose de forma parcial en zona de clasificación directa a los octavos de final del certamen continental.

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