Champions League

Nico Paz brilló con gol, dos asistencias y un emotivo homenaje en la aplastante victoria del Como

El mediocampista argentino convirtió el tercero en la histórica paliza 9-1 ante el Lens de Francia y le dedicó su tanto a Jesús de Miguel Alameda. El conjunto italiano escaló a la cuarta posición de la fase de liga y se acomodó en puestos de clasificación directa a octavos de final.